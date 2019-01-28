Певица Слава рассказала о жизни с редким заболеванием

По словам певицы, диагностировать недуг удалось слишком поздно. Когда она училась в школе, то о таком заболевании почти ничего не было известно. У Славы в то время были серьезные проблемы с чтением, она меняла местами слова и слоги, а некоторые буквы ей вообще не удавалось произнести. Болезнь начала сказываться на самооценке девочки. Кроме того, ее мама считала, что дочь просто не прилагает достаточно усилий, что способствовало замыканию в себе.После окончания школы Слава поступила в институт. Там она сдала определенные тесты, по результатам которых стало известно, что у певицы есть редкое заболевание — дислексия. Специалисты посоветовали ей читать вслух классическую литературу, благодаря чему ей удавалось запоминать речевые обороты. Спустя несколько лет усердных тренировок Слава почти перестала испытывать сложности с чтением. Однако 38-летняя артистка избегает мероприятий и проектов, где требуется заучивать сценарий или читать слишком объемные тексты.