Создана петиция на запрет выступлений певицы Ольги Бузовой





Но, как известно, у любой медали есть две стороны.Вместе с большим количеством поклонников она приобрела и огромное количество хейтеров. Ненависть последних не знает границ, а накануне стало известно, что они создали петицию против Ольги Бузовой.Цель хейтеров - дойти до президента для того, чтобы правительство РФ приняло специальный закон, который смог бы запретить транслировать по телевидению выступления Ольги Бузовой.Автор петиции в документе буквально унизил ведущую "Дома-2". В нём он называл её бездарностью, которая совершенно не умеет петь. А её так называемое "творчество" - это не что иное, как разврат.Также он считает, что такие знаменитости, как Ольга Бузова, позорят Россию. По его мнению, молодёжь, которая смотрит на Ольгу, начинает подражать ей и, тем самым, деградировать.