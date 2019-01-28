Ксения Бородина без Бузовой стала ведущей нового шоу "Спаси свою любовь"

Уже сегодня, 28 января, на просторах телеканала ТНТ в 12:00 по Москве стартует новое семейное шоу "Спаси свою любовь".Как и сообщалось ранее, его запустили организаторы "Дома-2". В эфирах телестройки участники демонстрировали, в каких апартаментах будут жить семьи, которые находятся на грани развода.Похоже, что организаторы решили обделить одну из ведущих "Дома-2" Ольгу Бузову и отдали все бразды правления Ксении Бородиной. Буквально месяц назад последняя выкладывала к себе на страницу анонс нового шоу, но уже сегодня она рассказала, что будет вести программу одна, а помогать ей будут эксперты: психологи, астрологи и приглашённые звёзды.Если ранее и Ольга Бузова активно рекламировала будущее шоу, но после того, как она узнала, что ведущей станет только Ксения Бородина, вся информация со страниц Instagram о шоу "Спаси свою любовь" вовсе исчезла.Станет ли это "яблоком раздора" между Ксенией Бородиной и Ольгой Бузовой?