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Ксения Бородина без Бузовой стала ведущей нового шоу "Спаси свою любовь"

Ведущая "Дома-2" Ксения Бородина стала ведущей нового шоу на ТНТ "Спаси свою любовь."

Уже сегодня, 28 января, на просторах телеканала ТНТ в 12:00 по Москве стартует новое семейное шоу "Спаси свою любовь".

Ксения Бородина без Бузовой стала ведущей нового шоу "Спаси свою любовь"

Как и сообщалось ранее, его запустили организаторы "Дома-2". В эфирах телестройки участники демонстрировали, в каких апартаментах будут жить семьи, которые находятся на грани развода.

Похоже, что организаторы решили обделить одну из ведущих "Дома-2" Ольгу Бузову и отдали все бразды правления Ксении Бородиной. Буквально месяц назад последняя выкладывала к себе на страницу анонс нового шоу, но уже сегодня она рассказала, что будет вести программу одна, а помогать ей будут эксперты: психологи, астрологи и приглашённые звёзды.

Ксения Бородина без Бузовой стала ведущей нового шоу "Спаси свою любовь"

Если ранее и Ольга Бузова активно рекламировала будущее шоу, но после того, как она узнала, что ведущей станет только Ксения Бородина, вся информация со страниц Instagram о шоу "Спаси свою любовь" вовсе исчезла.

Станет ли это "яблоком раздора" между Ксенией Бородиной и Ольгой Бузовой?



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 08:06

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