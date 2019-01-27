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Мария Захарова прокомментировала выделение Германией 12 млн евро для блокадников

Намерение, озвученное властями Германии, о выделении 12 миллионов евро ленинградцам-блокадникам, вовсе не делает вопрос, касающийся индивидуальных выплат, закрытым. Об этом рассказала Мария Захарова, представляющая МИД Российской Федерации.

Мария Захарова прокомментировала выделение Германией 12 млн евро для блокадников


Дипломат также пояснила, что, при выборе людей, которым будут адресованы указанные выплаты, национальная принадлежность не должна иметь значения. Захарова ассоциативно провела параллель, напомнив о том, что в рамках ответственности за последствия холокоста руководство ФРГ в свое время выплатили компенсацию в размере 2500 евро только ленинградцам-блокадникам, являющимся евреями по национальности.

Намерение об ассигновании 12 миллионов евро для жертв блокады Ленинграда было озвучено МИД Германии 17 января сего года. Планируется, что данной суммой будет профинансированы модернизация больницы-госпиталя для ветеранов ВОВ и организация центра встреч российско-немецкой общественности в Петербурге, а также средства поступят к жителям Северной столицы, выжившим после ужасной блокады города.



 
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Общество
Добавил: Мамаев Константин Сегодня, 21:32

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