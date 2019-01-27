От Синди Кроуфорд до Криса Хемсворта: Спортивные программы, придуманные актерами
Актерам в силу профессии приходится следить за собственной фигурой, ради чего многие из них подолгу проводят в спортзале, придерживаясь особых диет. Чаще всего программу занятий для знаменитостей составляют профессиональные тренера, однако некоторые артисты придумали собственные спортивные схемы.
К примеру, Джейн Фонда, удостоенная “Оскара”, в свое время придумала аэробную программу. Собственную фитнес-деятельность актриса решила развивать после 40 лет, представив курс Jane Fonda’s Workout. Рекомендации звезды пользовались значительным спросом. Модель Синди Кроуфорд тоже решила раскрыть широкой аудитории секреты своей идеальной фигуры, выпустив в начале 1990-х годов целую серию видеоуроков. Программа включала достаточно простые, но эффективные упражнения, поэтому до сих пор имеет определенный спрос.
Другая известная женщина Кармен Электра, получившая славу благодаря “Спасателям Малибу”, выпустила программу “Aerobic Striptease”, являющую собой уроки стриппластики. Посредством таких танцев, по убеждениям актрисы, женщины смогут не только получить хорошую фигуру, но обрести уверенность в себе и научиться пластике.
Арнольд Шварценеггер долгое время был бодибилдером, за свою спортивную карьеру он выпустил немало книг на указанную тематику, уроков и программ. Он учел все нюанс, затронув питание и прочие аспекты работы над своим телом. Крис Хемсворт, воплотивший на экране Тора, тоже часто вынужден “обрастать” мышцами для ролей, поэтому работает по личной программе. Он даже выпустил специальное приложение Centr с платной подпиской, где имеется ряд рекомендаций, а доступен сервис станет на мобильных с 4 февраля.
К примеру, Джейн Фонда, удостоенная “Оскара”, в свое время придумала аэробную программу. Собственную фитнес-деятельность актриса решила развивать после 40 лет, представив курс Jane Fonda’s Workout. Рекомендации звезды пользовались значительным спросом. Модель Синди Кроуфорд тоже решила раскрыть широкой аудитории секреты своей идеальной фигуры, выпустив в начале 1990-х годов целую серию видеоуроков. Программа включала достаточно простые, но эффективные упражнения, поэтому до сих пор имеет определенный спрос.
Другая известная женщина Кармен Электра, получившая славу благодаря “Спасателям Малибу”, выпустила программу “Aerobic Striptease”, являющую собой уроки стриппластики. Посредством таких танцев, по убеждениям актрисы, женщины смогут не только получить хорошую фигуру, но обрести уверенность в себе и научиться пластике.
Арнольд Шварценеггер долгое время был бодибилдером, за свою спортивную карьеру он выпустил немало книг на указанную тематику, уроков и программ. Он учел все нюанс, затронув питание и прочие аспекты работы над своим телом. Крис Хемсворт, воплотивший на экране Тора, тоже часто вынужден “обрастать” мышцами для ролей, поэтому работает по личной программе. Он даже выпустил специальное приложение Centr с платной подпиской, где имеется ряд рекомендаций, а доступен сервис станет на мобильных с 4 февраля.
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 21:37