У дочери Элины Камирен появились экстрасенсорные способности

«Когда спрашиваем её снова: «Ну, мам, как я могу помнить тебя маленькой, я же дочка твоя». И это она выдаёт, не задумываясь», - пишет Камирен.

«Сейчас рождаются дети нового поколения, моя и не такое выдавала и продолжает… не акцентируйте внимание, просто она одарённее других деток», «Я верю в переселение душ, иначе откуда она это взяла?», «Думаю стоит обратиться к Шепсу или Гецати, они же могут видеть такое», «Это просто генетическая память, ничего страшного нет», «Обратитесь в «Битву экстрасенсов». Это же не просто так, может, они что подскажут», - отреагировали они.





Оказывается, малышка не застала свою прабабушку, а потому никогда не слышала тех фраз, которые она говорила, и не видела манеры поведения, жестов, свойственных только ей. Однако, ко всеобщему удивлению, девочка часто употребляет в своей речи слова, которые ранее использовала только бабушка ее мамы, и сейчас они вышли из обихода в ее семье.Более того, бывает, что Саша называет Элину внученькой, а свою бабушку – доченькой, и рассказывает им о том, как помнит их еще совсем маленькими, но вскоре все забывает.Сейчас она очень озадачена тем, что происходит с ее дочерью, а потому спрашивает совета у своих подписчиков, что делать в такой ситуации и были ли у кого-то такие же проблемы с детьми. Молодая мамочка предполагает, что это может быть сбой в матрице, реинкарнация или генетический код ДНК.И, как выяснилось из комментариев, случаи, когда малыши копируют поведение своих предков, хотя никогда не видели их, нередки. Однако большинство советуют звезде телестройки показать Александру специалистам.