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У дочери Элины Камирен появились экстрасенсорные способности

Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Элина Камирен опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram пост, в котором рассказала о странном, мистическом поведении своей 4-летней дочери Александры.

Оказывается, малышка не застала свою прабабушку, а потому никогда не слышала тех фраз, которые она говорила, и не видела манеры поведения, жестов, свойственных только ей. Однако, ко всеобщему удивлению, девочка часто употребляет в своей речи слова, которые ранее использовала только бабушка ее мамы, и сейчас они вышли из обихода в ее семье.

У дочери Элины Камирен появились экстрасенсорные способности

Более того, бывает, что Саша называет Элину внученькой, а свою бабушку – доченькой, и рассказывает им о том, как помнит их еще совсем маленькими, но вскоре все забывает.

«Когда спрашиваем её снова: «Ну, мам, как я могу помнить тебя маленькой, я же дочка твоя». И это она выдаёт, не задумываясь», - пишет Камирен.

У дочери Элины Камирен появились экстрасенсорные способности

Сейчас она очень озадачена тем, что происходит с ее дочерью, а потому спрашивает совета у своих подписчиков, что делать в такой ситуации и были ли у кого-то такие же проблемы с детьми. Молодая мамочка предполагает, что это может быть сбой в матрице, реинкарнация или генетический код ДНК.

И, как выяснилось из комментариев, случаи, когда малыши копируют поведение своих предков, хотя никогда не видели их, нередки. Однако большинство советуют звезде телестройки показать Александру специалистам.

У дочери Элины Камирен появились экстрасенсорные способности

«Сейчас рождаются дети нового поколения, моя и не такое выдавала и продолжает… не акцентируйте внимание, просто она одарённее других деток», «Я верю в переселение душ, иначе откуда она это взяла?», «Думаю стоит обратиться к Шепсу или Гецати, они же могут видеть такое», «Это просто генетическая память, ничего страшного нет», «Обратитесь в «Битву экстрасенсов». Это же не просто так, может, они что подскажут», - отреагировали они.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 20:56

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