Актриса Аглая Шиловская стала соведущей Дмитрия Нагиева в шестом сезоне шоу “Голос. Дети”





Новый сезон “Голоса. Дети” должен дебютировать уже в феврале, и накануне стали известны имена тех, кто занял судейские кресла. Помимо привычных лиц, а именно Пелагеи и Валерия Меладзе, появился новичок в лице Светланы Лободы. Новой ведущей окажется Аглая Шиловская, она получит возможность поддерживать юных участников за кулисами.Примечательно, что звезда шоу “Зайцев+1” уже успела побывать на “Голосе” во время съемок третьего сезона. Тогда она пробовала силы в качестве участницы, но вылетела еще на этапе “слепых” прослушиваний, выслушав немало критики от судей. Сама Аглая Шиловская призналась, что музыкой занимается с четырех лет и словами наставников была задета. Кроме того, просмотрев эфир, она не заметила в своем исполнении всех тех нюансов, о которых говорили судьи “Голоса”.