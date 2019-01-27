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Актриса Аглая Шиловская стала соведущей Дмитрия Нагиева в шестом сезоне шоу “Голос. Дети”

Актриса Аглая Шиловская присоединится к составу шестого сезона проекта “Голос. Дети”, получив место ведущей. На Первом канале она составит компанию своему коллеге Дмитрию Нагиеву.
Актриса Аглая Шиловская стала соведущей Дмитрия Нагиева в шестом сезоне шоу “Голос. Дети”

Новый сезон “Голоса. Дети” должен дебютировать уже в феврале, и накануне стали известны имена тех, кто занял судейские кресла. Помимо привычных лиц, а именно Пелагеи и Валерия Меладзе, появился новичок в лице Светланы Лободы. Новой ведущей окажется Аглая Шиловская, она получит возможность поддерживать юных участников за кулисами.
Актриса Аглая Шиловская стала соведущей Дмитрия Нагиева в шестом сезоне шоу “Голос. Дети”

Примечательно, что звезда шоу “Зайцев+1” уже успела побывать на “Голосе” во время съемок третьего сезона. Тогда она пробовала силы в качестве участницы, но вылетела еще на этапе “слепых” прослушиваний, выслушав немало критики от судей. Сама Аглая Шиловская призналась, что музыкой занимается с четырех лет и словами наставников была задета. Кроме того, просмотрев эфир, она не заметила в своем исполнении всех тех нюансов, о которых говорили судьи “Голоса”.



 
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Добавил: Курило Марина Вчера, 23:00

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