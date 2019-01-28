Фильм "Т-34" стал вторым по кассовым сборам после "Движения вверх" за всю историю российского кино





Российский "чемпион" проката, спортивная драма "Движение вверх", год назад преодолел кассовый рубеж в 3 млрд рублей. По данным продюсера, "Т-34" стал также "бронзовым призером" по этому показателю в российском прокате, учитывающем также кассовые сборы фильмов всего мира, кроме спортивной драмы, пропустив вперед также "Аватар". А буквально днем ранее новый российский кинофильм обогнал американский блокбастер "Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки".Сюжет нового фильма охватывает период войны с немецко-фашистскими захватчиками. Молодой курсант Ивушкин, оказавшись в плену, не желает мириться с этой участью и, собрав группу единомышленников, вступает в неравный бой в врагами. В главных ролях зрители смогут увидеть актеров Александра Петрова, Виктора Добронравова, Ирину Старшенбаум.