Фильм "Т-34" стал вторым по кассовым сборам после "Движения вверх" за всю историю российского кино
Новая кинолента о ВОВ "Т-34", собрав в прокате более 2-х млрд рублей, достигла второй строчки по сборам в прокате за всю историю российского кино, не превысив лишь показателя кинофильма "Движение вверх". Информацию об этом предоставил глава компании "Марс Медиа" Рубен Дишдишян.
Российский "чемпион" проката, спортивная драма "Движение вверх", год назад преодолел кассовый рубеж в 3 млрд рублей. По данным продюсера, "Т-34" стал также "бронзовым призером" по этому показателю в российском прокате, учитывающем также кассовые сборы фильмов всего мира, кроме спортивной драмы, пропустив вперед также "Аватар". А буквально днем ранее новый российский кинофильм обогнал американский блокбастер "Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки".
Сюжет нового фильма охватывает период войны с немецко-фашистскими захватчиками. Молодой курсант Ивушкин, оказавшись в плену, не желает мириться с этой участью и, собрав группу единомышленников, вступает в неравный бой в врагами. В главных ролях зрители смогут увидеть актеров Александра Петрова, Виктора Добронравова, Ирину Старшенбаум.
Российский "чемпион" проката, спортивная драма "Движение вверх", год назад преодолел кассовый рубеж в 3 млрд рублей. По данным продюсера, "Т-34" стал также "бронзовым призером" по этому показателю в российском прокате, учитывающем также кассовые сборы фильмов всего мира, кроме спортивной драмы, пропустив вперед также "Аватар". А буквально днем ранее новый российский кинофильм обогнал американский блокбастер "Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки".
Сюжет нового фильма охватывает период войны с немецко-фашистскими захватчиками. Молодой курсант Ивушкин, оказавшись в плену, не желает мириться с этой участью и, собрав группу единомышленников, вступает в неравный бой в врагами. В главных ролях зрители смогут увидеть актеров Александра Петрова, Виктора Добронравова, Ирину Старшенбаум.
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Добавил: Мамаев Константин Сегодня, 08:00