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Фильм "Т-34" стал вторым по кассовым сборам после "Движения вверх" за всю историю российского кино

Новая кинолента о ВОВ "Т-34", собрав в прокате более 2-х млрд рублей, достигла второй строчки по сборам в прокате за всю историю российского кино, не превысив лишь показателя кинофильма "Движение вверх". Информацию об этом предоставил глава компании "Марс Медиа" Рубен Дишдишян.
Фильм "Т-34" стал вторым по кассовым сборам после "Движения вверх" за всю историю российского кино


Российский "чемпион" проката, спортивная драма "Движение вверх", год назад преодолел кассовый рубеж в 3 млрд рублей. По данным продюсера, "Т-34" стал также "бронзовым призером" по этому показателю в российском прокате, учитывающем также кассовые сборы фильмов всего мира, кроме спортивной драмы, пропустив вперед также "Аватар". А буквально днем ранее новый российский кинофильм обогнал американский блокбастер "Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки".

Сюжет нового фильма охватывает период войны с немецко-фашистскими захватчиками. Молодой курсант Ивушкин, оказавшись в плену, не желает мириться с этой участью и, собрав группу единомышленников, вступает в неравный бой в врагами. В главных ролях зрители смогут увидеть актеров Александра Петрова, Виктора Добронравова, Ирину Старшенбаум.



 
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Культура / Главные новости
Добавил: Мамаев Константин Сегодня, 08:00

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