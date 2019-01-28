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В Сеть попала замедленная съемка гейзера Строккюр в Исландии

В Сети опубликовали замедленную съемку гейзера Строккюр расположенного в Исландии, которая была сделана с помощью дрона. Видеороликом поделились путешественники на своем канале The Slow Mo Guys.
В Сеть попала замедленная съемка гейзера Строккюр в Исландии

Данное природное явление производит постоянные так называемые «выстрелы» горячей водой, которые способны достичь высоты в несколько метров. Блогеры Ден и Гэв заметили, что гейзер сначала медленно набухает, после чего происходит взрыв. Видео демонстрирует этот процесс в замедленном виде, что дает возможность рассмотреть все детали. Данный пост пересмотрели миллионы пользователей.

В блоге путешественники впервые продемонстрировали замедленное «извержение» источника, которое сделали с помощью тепловизора. Он показывает температуру предмета. Чем краснее цвет, тем горячее вода в Строккюр. Некоторые пользователи Всемирной паутины высказывают недоверие к данным кадрам, считая их компьютерной графикой.

Напомним, что этот гейзер в Исландии является вторым по величине и первым по активности в долине Хаукадалур, которая находится в юго-западной части страны.



 
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Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 08:30

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