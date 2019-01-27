В Москве из Третьяковской галереи на глазах у посетителей украли картину Куинджи
Посетители Третьяковской галереи в Москве стали свидетелями похищения картины, написанной художником Архипом Куинджи. Об этом со ссылкой на представителей полиции столицы сообщили СМИ.
По имеющимся сведениям, похищение картины Куинджи проходило достаточно дерзко. Неизвестный гражданин подошел к полотну, сняв его со стены и вынув и рамы. После этого человек вместе с работой художника удалился, и первое время посетители были убеждены, что картину забрал сотрудник Третьяковской галереи. Лишь через непродолжительное время стало понятно, что имело место преступление.
Официальных комментариев на этот счет, в том числе от сотрудников галереи, пока не поступало. В то же время СМИ уточняют, что работу на месте уже ведут правоохранители, изучающие записи с камер в попытках установить личность правонарушителя. Также имеются данные, что вход в учреждение закрыт, а всех, кто выходит из здания, осматривают сотрудники органов правопорядка Москвы.
По имеющимся сведениям, похищение картины Куинджи проходило достаточно дерзко. Неизвестный гражданин подошел к полотну, сняв его со стены и вынув и рамы. После этого человек вместе с работой художника удалился, и первое время посетители были убеждены, что картину забрал сотрудник Третьяковской галереи. Лишь через непродолжительное время стало понятно, что имело место преступление.
Официальных комментариев на этот счет, в том числе от сотрудников галереи, пока не поступало. В то же время СМИ уточняют, что работу на месте уже ведут правоохранители, изучающие записи с камер в попытках установить личность правонарушителя. Также имеются данные, что вход в учреждение закрыт, а всех, кто выходит из здания, осматривают сотрудники органов правопорядка Москвы.
Происшествия
Добавил: Курило Марина Сегодня, 20:24