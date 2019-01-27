В Москве из Третьяковской галереи на глазах у посетителей украли картину Куинджи





По имеющимся сведениям, похищение картины Куинджи проходило достаточно дерзко. Неизвестный гражданин подошел к полотну, сняв его со стены и вынув и рамы. После этого человек вместе с работой художника удалился, и первое время посетители были убеждены, что картину забрал сотрудник Третьяковской галереи. Лишь через непродолжительное время стало понятно, что имело место преступление.Официальных комментариев на этот счет, в том числе от сотрудников галереи, пока не поступало. В то же время СМИ уточняют, что работу на месте уже ведут правоохранители, изучающие записи с камер в попытках установить личность правонарушителя. Также имеются данные, что вход в учреждение закрыт, а всех, кто выходит из здания, осматривают сотрудники органов правопорядка Москвы.