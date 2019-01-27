Валерий Меладзе, Пелагея и Светлана Лобода стали наставниками нового “Голоса. Дети”





Раскрыть имена судей на новом детском “Голосе” решил, уже по традиции, один из продюсеров популярного в РФ проекта Юрий Аксюта. Он отметил, что состав получил достаточно интересным и интригующим, учитывая наличие одного мужчины и двух женщин. Светлана Лобода свои силы в качестве наставника на проекте попробует впервые, пока Меладзе и Пелагея уже имеют богатый опыт в этом направлении. Шестой сезон “Голоса. Дети” непосредственно в эфире Первого канала должен официально стартовать уже в феврале.Также известно, что попробовать свои силы в детском голосе решила и десятилетняя дочь певицы Алсу — Микелла. Девочка сама выразила желание пойти на проект, в чем звездная мать не стала ей препятствовать, решив поддержать наследницу в ее начинании.