Валерий Меладзе, Пелагея и Светлана Лобода стали наставниками нового “Голоса. Дети”
Накануне были озвучены имена артистов, которым предстоит занять места наставников в рамках нового сезона шоу “Голос. Дети”. Курировать юных участников будут Валерий Меладзе, Пелагея, а также Светлана Лобода.
Раскрыть имена судей на новом детском “Голосе” решил, уже по традиции, один из продюсеров популярного в РФ проекта Юрий Аксюта. Он отметил, что состав получил достаточно интересным и интригующим, учитывая наличие одного мужчины и двух женщин. Светлана Лобода свои силы в качестве наставника на проекте попробует впервые, пока Меладзе и Пелагея уже имеют богатый опыт в этом направлении. Шестой сезон “Голоса. Дети” непосредственно в эфире Первого канала должен официально стартовать уже в феврале.
Также известно, что попробовать свои силы в детском голосе решила и десятилетняя дочь певицы Алсу — Микелла. Девочка сама выразила желание пойти на проект, в чем звездная мать не стала ей препятствовать, решив поддержать наследницу в ее начинании.
Раскрыть имена судей на новом детском “Голосе” решил, уже по традиции, один из продюсеров популярного в РФ проекта Юрий Аксюта. Он отметил, что состав получил достаточно интересным и интригующим, учитывая наличие одного мужчины и двух женщин. Светлана Лобода свои силы в качестве наставника на проекте попробует впервые, пока Меладзе и Пелагея уже имеют богатый опыт в этом направлении. Шестой сезон “Голоса. Дети” непосредственно в эфире Первого канала должен официально стартовать уже в феврале.
Также известно, что попробовать свои силы в детском голосе решила и десятилетняя дочь певицы Алсу — Микелла. Девочка сама выразила желание пойти на проект, в чем звездная мать не стала ей препятствовать, решив поддержать наследницу в ее начинании.
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 22:00