АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
YouTube планирует удалить из рекомендуемого контента видеоролики конспирологов
EUR 74.63 USD 65.92
Курс валют на 26.01.2019

Экс-участница «Дома-2» Маргарита Марсо со скандалом пыталась улететь из Дубая

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Маргарита Марсо несколько дней отдыхала в Арабских Эмиратах вместе со своей дочерью Беллой и братом. На своей странице в социальной сети Instagram она с радостью делилась со своими подписчиками яркими фотографиями и впечатлениями, обещая, что обязательно прилетит туда еще раз.

Однако окончание короткого отпуска было омрачено. Ночью, за несколько часов до вылета в Москву, у стойки регистрации им с братом, дочерью и еще 4 – 5 пассажирам сообщили о том, что мест в самолете нет, и необходимо подождать час, чтобы узнать, освободились ли они.

Экс-участница «Дома-2» Маргарита Марсо со скандалом пыталась улететь из Дубая

В итоге, девушке с 18-килограммовым спящим ребенком на руках пришлось отправиться в зал ожидания и просидеть там целый час, чтобы услышать, что их не пустят в самолет, так как погодные условия слишком сложные, а их груз очень тяжелый.

Чтобы улететь этим же рейсом, но на следующий день, Рите предложили номер в отеле с ужасными условиями, где не было горячей воды и лежал деревянный матрац. Кроме того, ей дали ваучер на 200 долларов, чтобы в будущем она смогла сэкономить на билетах, если захочет лететь самолетами их компании.

Экс-участница «Дома-2» Маргарита Марсо со скандалом пыталась улететь из Дубая

«Неужели вы думаете, что в следующий раз я полечу через вас?! Никогда! Надеюсь, у них хватит совести вернуть деньги за билеты», - возмутилась звезда телестройки, заявив, что не стала ждать целые сутки и купила билет в Москву у другой авиакомпании, поэтому на следующий день уже была дома.

Стоит отметить, что далеко не все подписчики посочувствовали и поддержали Марсо. Они объяснили ей, что многие компании продают билетов на рейс больше, чем заявлено мест в самолете, руководствуясь тем, что по статистике около 10% пассажиров не являются на посадку. Чтобы в будущем избежать таких вопиющих ситуаций, девушке посоветовали покупать билеты онлайн.



 
+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 19:58

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Павел Деревянко озвучил свое мнение по
У дочери Элины Камирен появились
Новый мужчина Ингеборги Дапкунайте
Hennessey Performance Engineering
Анастасия Волочкова рассказала о
Компания Google продемонстрировала
В Москве из Третьяковской галереи на
Анастасия Волочкова устроила спор с
Традиционный выстрел из Петропавловской
Татьяну Веденееву обрадовало
Экс-участница «Дома-2» Маргарита Марсо
Облаченная в купальник и буденовку Анна
Актеры Майли Сайрус и Лиам Хемсворт
Сын Анфисы Чеховой мешает ей спать
Рустам Солнцев считает, что Ольга
Онкологи протестируют «революционный»
Анна Нахапетова раскритиковала
Эксперты перечислили критерии подбора
Фонд Кино подал иск в суд на авторов
Звезда “Султана моего сердца”
Специалисты рассказали, как уберечь
Виктория Романец готовится к новой
На трассе в Вологодской области
Мария Шукшина рассказала о своей
Аналитики считают январь спокойным
Возлюбленная Тимати Анастасия Решетова
Героя «Дома-2» Александра Гобозова
Александра Никифорова высказалась о
Семен Слепаков посмеялся над молодыми
Диетологи рассказали о продуктах и
Просмотреть все новости