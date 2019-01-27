Экс-участница «Дома-2» Маргарита Марсо со скандалом пыталась улететь из Дубая

«Неужели вы думаете, что в следующий раз я полечу через вас?! Никогда! Надеюсь, у них хватит совести вернуть деньги за билеты», - возмутилась звезда телестройки, заявив, что не стала ждать целые сутки и купила билет в Москву у другой авиакомпании, поэтому на следующий день уже была дома.





Однако окончание короткого отпуска было омрачено. Ночью, за несколько часов до вылета в Москву, у стойки регистрации им с братом, дочерью и еще 4 – 5 пассажирам сообщили о том, что мест в самолете нет, и необходимо подождать час, чтобы узнать, освободились ли они.В итоге, девушке с 18-килограммовым спящим ребенком на руках пришлось отправиться в зал ожидания и просидеть там целый час, чтобы услышать, что их не пустят в самолет, так как погодные условия слишком сложные, а их груз очень тяжелый.Чтобы улететь этим же рейсом, но на следующий день, Рите предложили номер в отеле с ужасными условиями, где не было горячей воды и лежал деревянный матрац. Кроме того, ей дали ваучер на 200 долларов, чтобы в будущем она смогла сэкономить на билетах, если захочет лететь самолетами их компании.Стоит отметить, что далеко не все подписчики посочувствовали и поддержали Марсо. Они объяснили ей, что многие компании продают билетов на рейс больше, чем заявлено мест в самолете, руководствуясь тем, что по статистике около 10% пассажиров не являются на посадку. Чтобы в будущем избежать таких вопиющих ситуаций, девушке посоветовали покупать билеты онлайн.