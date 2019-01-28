Блогер рассказал о подержанной Hyundai Solaris за 400 000 рублей





Корейская версия седана Hyundai Solaris является очень популярным авто среди любителей в РФ. Машина отличается хорошим качеством и ценой. В рамках вторичного рынка версия пользуется очень большим успехом. В Сети блогер рассказал о подержанной версии Solaris 1-го поколения. Им владел всего один хозяин. Седан 2011 модельного года прошёл 178 тыс. км. Осмотрев транспортное средство, блогер заметил, что у модели помята дверь, а также крыло. Задняя часть машины имеет довольно приличный вид. Задний автомобильный бампер получил небольшую потертость. Она легко полируется. На дверных порогах машины также имеется много царапин. По словам блогера - это не критично.Автомобильный салон выглядит отлично, однако нуждается в химчистке. На рукоятке коробки передач и руле имеются небольшие потертости. Подкапотное пространство отличается чистотой. Однако здесь блогер заметил наличие некоторого количества влаги, что не является помехой для эксплуатации авто. Модель на автотрассе ведёт себя довольно хорошо, превосходно вписываясь в повороты.