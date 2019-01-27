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Павел Деревянко озвучил свое мнение по поводу поражения Федора Емельяненко

Актер театра и кино Павел Деревянко озвучил свое мнение, какой может быть причина поражения бойца смешанных единоборств Федора Емельяненко. Об этом знаменитость рассказал в своем микроблоге социальной сети Instagram.
Павел Деревянко озвучил свое мнение по поводу поражения Федора Емельяненко

Актер и боец дружат уже много лет. Все десять дней подготовки спортсмена к последнему поединку звезда телеэкранов был рядом и всячески помогал ему. Деревянко поражен проигрышем Емельяненко. На странице социальной сети актер опубликовал пост, в котором написал, что Федор остается как для него, так и для множества своих фанатов «Последним Императором». Знаменитость заметил: «годы берут свое».

Подписчики актера поддержали его в комментариях. Многие написали, что согласны с высказыванием кумира. Однако, среди фолловеров нашлись и те, кто убежден, что физическая форма спортсмена в полном порядке, а проиграл он только ради денег.



 
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Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 21:00

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