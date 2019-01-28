В Германии предложили отказаться от туалетной бумаги





В своей колонке блогер предложила соотечественникам пользоваться биде. По её словам, как минимум каждый второй рулон туалетной бумаги производится благодаря древесине. Макулатуру в данном случае и вовсе не используют, ведь специалисты считают, что в таком случае бумага не является достаточно мягкой.Кроме того, журналистка предположила, что через несколько лет в Германии введут запрет на производство туалетной бумаги, это также положительно может сказаться на окружающей среде. По статистике исследователей, в течение года немецкая семья использует чуть более 90 рулонов гигиенической продукции.