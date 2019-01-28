Американские эксперты рассказали о правилах похудения в офисе





Специалисты рассказали о пяти простых правилах, которых необходимо придерживаться работникам офиса, чтобы поддерживать массу своего тела в правильном балансе, и даже - похудеть.Первое правило - важно избегать использования лифта и подниматься на нужный этаж по лестнице. Второе - в обеденный перерыв употреблять исключительно здоровую пищу, а принести её можно из дома.Третье правило - не реагировать на воздействия негативных эмоций, избегая стресса, который чреват набором лишнего веса. Четвертое - после работы совершать пешие прогулки на свежем воздухе.И, наконец, пятое правило - побольше употреблять чистой воды в течение рабочего дня. Специалисты-диетологи утверждают, что именно чистая вода играет важнейшую роль в процессе потери веса.