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Американские эксперты рассказали о правилах похудения в офисе

Отсутствие регулярных занятий в спортзале и неправильный рацион питания приводят к тому, что работники офиса начинают страдать наличием избыточного веса. Однако эксперты из США нашли выход из этой неприятной ситуации.

Американские эксперты рассказали о правилах похудения в офисе


Специалисты рассказали о пяти простых правилах, которых необходимо придерживаться работникам офиса, чтобы поддерживать массу своего тела в правильном балансе, и даже - похудеть.

Первое правило - важно избегать использования лифта и подниматься на нужный этаж по лестнице. Второе - в обеденный перерыв употреблять исключительно здоровую пищу, а принести её можно из дома.

Третье правило - не реагировать на воздействия негативных эмоций, избегая стресса, который чреват набором лишнего веса. Четвертое - после работы совершать пешие прогулки на свежем воздухе.

И, наконец, пятое правило - побольше употреблять чистой воды в течение рабочего дня. Специалисты-диетологи утверждают, что именно чистая вода играет важнейшую роль в процессе потери веса.



 
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Общество
Добавил: Мамаев Константин Сегодня, 06:00

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