Новый мужчина Ингеборги Дапкунайте оказался моложе актрисы на 18 лет





Предполагается, что Ингеборга Дапкунайте и писатель сблизились во время сотрудничества в рамках проекта МХТ. К тому же, в минувшем году стало известно, что литовская звезда развелась со своим супругом-ресторатором. Поскольку свою личную жизнь актриса умеет держать в тайне, говорить о том, что она действительно крутит роман с Михаилом Зыгарем, никто не берется. Однако соседи звезды по британской квартире не сомневаются, что именно режиссер стал новым избранником артистки. Паре, как считается, не мешает почти 18-летняя разница в возрасте.Ингеборга Дапкунайте в минувшем году отметила свое 55-летие, в связи с чем зрители увидели документальный фильм о жизни и творчестве знаменитости. В нем литовская артистка впервые решила показать общественности своего сына Алекса, родившегося в 2017 году.