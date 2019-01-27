АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
YouTube планирует удалить из рекомендуемого контента видеоролики конспирологов
EUR 74.63 USD 65.92
Курс валют на 26.01.2019

Новый мужчина Ингеборги Дапкунайте оказался моложе актрисы на 18 лет

Известную 56-летнюю литовскую актрису Ингеборгу Дапкунайте заподозрили в романе с российским режиссером Михаилом Зыгарем. Новый избранник моложе знаменитости на 18 лет.
Новый мужчина Ингеборги Дапкунайте оказался моложе актрисы на 18 лет

Предполагается, что Ингеборга Дапкунайте и писатель сблизились во время сотрудничества в рамках проекта МХТ. К тому же, в минувшем году стало известно, что литовская звезда развелась со своим супругом-ресторатором. Поскольку свою личную жизнь актриса умеет держать в тайне, говорить о том, что она действительно крутит роман с Михаилом Зыгарем, никто не берется. Однако соседи звезды по британской квартире не сомневаются, что именно режиссер стал новым избранником артистки. Паре, как считается, не мешает почти 18-летняя разница в возрасте.
Новый мужчина Ингеборги Дапкунайте оказался моложе актрисы на 18 лет

Ингеборга Дапкунайте в минувшем году отметила свое 55-летие, в связи с чем зрители увидели документальный фильм о жизни и творчестве знаменитости. В нем литовская артистка впервые решила показать общественности своего сына Алекса, родившегося в 2017 году.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 20:55

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Павел Деревянко озвучил свое мнение по
У дочери Элины Камирен появились
Новый мужчина Ингеборги Дапкунайте
Hennessey Performance Engineering
Анастасия Волочкова рассказала о
Компания Google продемонстрировала
В Москве из Третьяковской галереи на
Анастасия Волочкова устроила спор с
Традиционный выстрел из Петропавловской
Татьяну Веденееву обрадовало
Экс-участница «Дома-2» Маргарита Марсо
Облаченная в купальник и буденовку Анна
Актеры Майли Сайрус и Лиам Хемсворт
Сын Анфисы Чеховой мешает ей спать
Рустам Солнцев считает, что Ольга
Онкологи протестируют «революционный»
Анна Нахапетова раскритиковала
Эксперты перечислили критерии подбора
Фонд Кино подал иск в суд на авторов
Звезда “Султана моего сердца”
Специалисты рассказали, как уберечь
Виктория Романец готовится к новой
На трассе в Вологодской области
Мария Шукшина рассказала о своей
Аналитики считают январь спокойным
Возлюбленная Тимати Анастасия Решетова
Героя «Дома-2» Александра Гобозова
Александра Никифорова высказалась о
Семен Слепаков посмеялся над молодыми
Диетологи рассказали о продуктах и
Просмотреть все новости