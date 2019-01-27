АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
YouTube планирует удалить из рекомендуемого контента видеоролики конспирологов
EUR 74.63 USD 65.92
Курс валют на 26.01.2019

Рустам Солнцев считает, что Ольга Бузова и Мария Захарова должны оставаться на своих местах

На прошлой неделе политический и общественный деятель Анатолий Чубайс на своей странице в социальной сети Instagram сделал шокирующее заявление, которое обсуждается в СМИ и по сей день.

Все дело в том, что мужчина предложил отправить первую в истории российской дипломатии представительницу Министерства иностранных дел Марию Захарову на телепроект «Дом-2» ведущей, так как считает, что у нее для этого есть все необходимые данные. А вот Ольгу Бузову, которая является действующей ведущей вошедшего в книгу рекордов Гиннеса реалити-шоу, наоборот, нужно продвинуть в МИД.

Рустам Солнцев считает, что Ольга Бузова и Мария Захарова должны оставаться на своих местах

Такое решение Анатолий Борисович объяснил тем, что у Ольги более 12 миллионов подписчиков в «Инстаграме», а значит она явно популярнее Захаровой, да еще и моложе ее на 10 лет. Он считает, что у звезды «Дома-2» определенно есть талант, и журналисты будут ломиться, чтобы попасть на ее брифинги.

Многие уже прокомментировали заявление политика, не остался в стороне и бывший участник телестройки Рустам Солнцев, посвятив этой теме свой очередной выпуск в рубрике «МамаДорогая!».

В частности, молодой человек отметил, что Чубайс уже навредил стране своими стараниями, а теперь собрался разрушить то, что безукоризненно работает уже почти 15 лет, да еще и приносит деньги – «Дом-2».

Рустам Солнцев считает, что Ольга Бузова и Мария Захарова должны оставаться на своих местах

«Вы предлагаете поменять Машу на Бузову: или вам что фуа-гра, что куриная печень — без разницы», - заявил он.

По словам Рустама, Мария Владимировна действительно красивая, милая, изобильная, но «Хиросима», а потому делать на телепроекте ей нечего, да и строить отношения ей там будет не с кем, так как самые завидные женихи уже давно ушли за ворота.

Солнцев считает, что и Захаровой, и Бузовой лучше оставаться на своих местах, поскольку лучше их самих никто их работу не сделает.



 
+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 19:34

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Актеры Майли Сайрус и Лиам Хемсворт
Сын Анфисы Чеховой мешает ей спать
Рустам Солнцев считает, что Ольга
Онкологи протестируют «революционный»
Анна Нахапетова раскритиковала
Эксперты перечислили критерии подбора
Фонд Кино подал иск в суд на авторов
Звезда “Султана моего сердца”
Специалисты рассказали, как уберечь
Виктория Романец готовится к новой
На трассе в Вологодской области
Мария Шукшина рассказала о своей
Аналитики считают январь спокойным
Возлюбленная Тимати Анастасия Решетова
Героя «Дома-2» Александра Гобозова
Александра Никифорова высказалась о
Семен Слепаков посмеялся над молодыми
Диетологи рассказали о продуктах и
Эксперты предупредили об опасности
Актриса Ирина Пегова поздравила свою
В Аргентине показали суперкар Donatini
Алена Кравец рассказала о запрете мужа
Ефим Шифрин рассказал об отношениях с
Влад Кадони заставил Иосифа Оганесяна
Сметанное яблоко возглавило список
Ученые доказали существование не
В РФ подорожали 4 кроссовера Nissan
Медики рассказали о пользе бойзеновой
Кейт Бекинсейл сообщила фанатам о
Samsung собирается поставлять девайсы в
Просмотреть все новости