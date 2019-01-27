Рустам Солнцев считает, что Ольга Бузова и Мария Захарова должны оставаться на своих местах

«Вы предлагаете поменять Машу на Бузову: или вам что фуа-гра, что куриная печень — без разницы», - заявил он.





Все дело в том, что мужчина предложил отправить первую в истории российской дипломатии представительницу Министерства иностранных дел Марию Захарову на телепроект «Дом-2» ведущей, так как считает, что у нее для этого есть все необходимые данные. А вот Ольгу Бузову, которая является действующей ведущей вошедшего в книгу рекордов Гиннеса реалити-шоу, наоборот, нужно продвинуть в МИД.Такое решение Анатолий Борисович объяснил тем, что у Ольги более 12 миллионов подписчиков в «Инстаграме», а значит она явно популярнее Захаровой, да еще и моложе ее на 10 лет. Он считает, что у звезды «Дома-2» определенно есть талант, и журналисты будут ломиться, чтобы попасть на ее брифинги.Многие уже прокомментировали заявление политика, не остался в стороне и бывший участник телестройки Рустам Солнцев, посвятив этой теме свой очередной выпуск в рубрике «МамаДорогая!».В частности, молодой человек отметил, что Чубайс уже навредил стране своими стараниями, а теперь собрался разрушить то, что безукоризненно работает уже почти 15 лет, да еще и приносит деньги – «Дом-2».По словам Рустама, Мария Владимировна действительно красивая, милая, изобильная, но «Хиросима», а потому делать на телепроекте ей нечего, да и строить отношения ей там будет не с кем, так как самые завидные женихи уже давно ушли за ворота.Солнцев считает, что и Захаровой, и Бузовой лучше оставаться на своих местах, поскольку лучше их самих никто их работу не сделает.