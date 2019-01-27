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Анастасия Волочкова рассказала о “спасительной любви”, позволившей ей с любимым "не свариться в котле"

Анастасия Волочкова рассказала многочисленным фолловерам о спасительной любви, благодаря которой они с возлюбленным “не сварились” в котле. Соответствующий шуточный пост балерина разместила в своем профиле в Instagram.
Анастасия Волочкова рассказала о “спасительной любви”, позволившей ей с любимым "не свариться в котле"

Несколько дней Анастасия Волочкова и ее таинственный избранник провели в одном из семейных комплексов Подмосковья. Там балерина сходила в баню и устроила фотосессию на снегу в купальнике. Также звезда показала фото, где позирует в бикини у стоящего на морозе котла, под которым для нагрева воды разожгли пламя. Обращаясь к фанатам, Волочкова отметила, что за пятимесячные отношения с возлюбленным они успели пройти “огонь, воду и медные трубы”, поэтому переживать за них не стоит. К тому же, пара “не сварилась” в котле, выйдя сухими из ароматной воды. Все это, уверена теледива, благодаря “спасительной любви”.

Возможность комментирования к публикации Анастасия Волочкова решила предусмотрительно ограничить, чтобы не сталкиваться с критикой от подписчиков.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 20:39

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