Анастасия Волочкова рассказала о “спасительной любви”, позволившей ей с любимым "не свариться в котле"

Несколько дней Анастасия Волочкова и ее таинственный избранник провели в одном из семейных комплексов Подмосковья. Там балерина сходила в баню и устроила фотосессию на снегу в купальнике. Также звезда показала фото, где позирует в бикини у стоящего на морозе котла, под которым для нагрева воды разожгли пламя. Обращаясь к фанатам, Волочкова отметила, что за пятимесячные отношения с возлюбленным они успели пройти “огонь, воду и медные трубы”, поэтому переживать за них не стоит. К тому же, пара “не сварилась” в котле, выйдя сухими из ароматной воды. Все это, уверена теледива, благодаря “спасительной любви”.Возможность комментирования к публикации Анастасия Волочкова решила предусмотрительно ограничить, чтобы не сталкиваться с критикой от подписчиков.