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Традиционный выстрел из Петропавловской крепости в Петербурге был посвящен юбилею снятия блокады

Сегодня в полдень из Петропавловской крепости в Петербурге по традиции произвели пушечный выстрел. Им была ознаменована юбилейная дата: в этот день 75 лет назад во время ВОВ была полностью снята блокада Ленинграда.

Традиционный выстрел из Петропавловской крепости в Петербурге был посвящен юбилею снятия блокады


За девятьсот дней, в течении которых продолжалась блокада города немецко-фашистскими захватчиками, погибло около полутора миллионов жителей, причем 97% из них ушли из жизни вследствие жесточайшего голода. Одно только Пискаревское кладбище содержит захоронения более 400 тысяч погибших.

К слову, первый выстрел из пушки, возвещавший о наступлении полудня, был сделан в Северной столице еще 6 (18) февраля 1865 года (пушка была размещена на центральном дворе Адмиралтейства). Ранее, еще со времен Петра I, сигнал подавался к началу или окончанию работ, или же сигнализировал о существенном повышении уровня воды в реке Неве.



 
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Добавил: Мамаев Константин Сегодня, 20:07

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