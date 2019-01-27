Традиционный выстрел из Петропавловской крепости в Петербурге был посвящен юбилею снятия блокады





За девятьсот дней, в течении которых продолжалась блокада города немецко-фашистскими захватчиками, погибло около полутора миллионов жителей, причем 97% из них ушли из жизни вследствие жесточайшего голода. Одно только Пискаревское кладбище содержит захоронения более 400 тысяч погибших.К слову, первый выстрел из пушки, возвещавший о наступлении полудня, был сделан в Северной столице еще 6 (18) февраля 1865 года (пушка была размещена на центральном дворе Адмиралтейства). Ранее, еще со времен Петра I, сигнал подавался к началу или окончанию работ, или же сигнализировал о существенном повышении уровня воды в реке Неве.