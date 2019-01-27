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Компания Google продемонстрировала преимущество смартфона Pixel 3 над iPhone X

Американская транснациональная компания Google продемонстрировала преимущество смартфона Pixel 3 над своим конкурентом iPhone X. Чтобы осуществить это, она опубликовало сравнение качества ночной фотосъемки устройств.
Компания Google продемонстрировала преимущество смартфона Pixel 3 над iPhone X

Сотрудники Google сделали большой акцент на камеру своего нового девайса Pixel 3. Напомним, что они уже проводили сравнение с помощью публикации снимков, на которых сравнивали способности своей камеры и камеры iPhone XS. Однако, первый раз разработчики продемонстрировали разницу во время съемки при дневном свете. Во второй публикации Google решила показать технологию Night Sight и ее возможности в новом гаджете. Благодаря данной функции возможно делать четкие, качественные, а самое главное, красочные снимки в темное время суток и в местах, где отсутствует освещение.

При сравнении полученных фотографии, который сделаны с помощью смартфонов Pixel 3 и iPhone X, можно заметить превосходство первого гаджета. Снимок от Google имеет более четкие цвета и детали. Разработчики новинки подчеркивают, что данный эффект получился благодаря добавлению одного модуля основной камеры.



 
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Технологии
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 20:28

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