Компания Google продемонстрировала преимущество смартфона Pixel 3 над iPhone X
Американская транснациональная компания Google продемонстрировала преимущество смартфона Pixel 3 над своим конкурентом iPhone X. Чтобы осуществить это, она опубликовало сравнение качества ночной фотосъемки устройств.
Сотрудники Google сделали большой акцент на камеру своего нового девайса Pixel 3. Напомним, что они уже проводили сравнение с помощью публикации снимков, на которых сравнивали способности своей камеры и камеры iPhone XS. Однако, первый раз разработчики продемонстрировали разницу во время съемки при дневном свете. Во второй публикации Google решила показать технологию Night Sight и ее возможности в новом гаджете. Благодаря данной функции возможно делать четкие, качественные, а самое главное, красочные снимки в темное время суток и в местах, где отсутствует освещение.
При сравнении полученных фотографии, который сделаны с помощью смартфонов Pixel 3 и iPhone X, можно заметить превосходство первого гаджета. Снимок от Google имеет более четкие цвета и детали. Разработчики новинки подчеркивают, что данный эффект получился благодаря добавлению одного модуля основной камеры.
Сотрудники Google сделали большой акцент на камеру своего нового девайса Pixel 3. Напомним, что они уже проводили сравнение с помощью публикации снимков, на которых сравнивали способности своей камеры и камеры iPhone XS. Однако, первый раз разработчики продемонстрировали разницу во время съемки при дневном свете. Во второй публикации Google решила показать технологию Night Sight и ее возможности в новом гаджете. Благодаря данной функции возможно делать четкие, качественные, а самое главное, красочные снимки в темное время суток и в местах, где отсутствует освещение.
При сравнении полученных фотографии, который сделаны с помощью смартфонов Pixel 3 и iPhone X, можно заметить превосходство первого гаджета. Снимок от Google имеет более четкие цвета и детали. Разработчики новинки подчеркивают, что данный эффект получился благодаря добавлению одного модуля основной камеры.
Технологии
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 20:28