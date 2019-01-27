Hennessey Performance Engineering показала переработанную версию McLaren 600LT





Автомобиль добрался до компании ещё несколько месяцев назад, но лишь накануне на просторах интернета появились первые фотографии. По мнению разработчиков, в результате модификации спортивная модель стала выглядеть очень впечатляюще. Сообщается, что на данный момент мощность движка слегка превышает показатель в 800 лошадиных сил. Если информация о моторе сходится с реальностью, то машина без проблем будет конкурировать с такими флагманами, как McLaren 720S и Senna с 710- и 790-сильными движками соответственно.Прочие технические характеристики станут известны позже. Что касается дорестайлинговой версии автомобиля, то он оснащен 3,5-литровым V8 на 600 лошадиных сил. С 0 до 100 км/час машина разгоняется почти за 3 секунды.