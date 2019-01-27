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Hennessey Performance Engineering показала переработанную версию McLaren 600LT

Hennessey опубликовал первые фотографии модифицированной версии McLaren 600LT. Тюнинговое ателье показало своё творение, а по результатам рестайлинга машина обзавелась индексом HPE800.
Hennessey Performance Engineering показала переработанную версию McLaren 600LT

Автомобиль добрался до компании ещё несколько месяцев назад, но лишь накануне на просторах интернета появились первые фотографии. По мнению разработчиков, в результате модификации спортивная модель стала выглядеть очень впечатляюще. Сообщается, что на данный момент мощность движка слегка превышает показатель в 800 лошадиных сил. Если информация о моторе сходится с реальностью, то машина без проблем будет конкурировать с такими флагманами, как McLaren 720S и Senna с 710- и 790-сильными движками соответственно.

Прочие технические характеристики станут известны позже. Что касается дорестайлинговой версии автомобиля, то он оснащен 3,5-литровым V8 на 600 лошадиных сил. С 0 до 100 км/час машина разгоняется почти за 3 секунды.



 
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 20:46

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