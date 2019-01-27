Анастасия Волочкова устроила спор с подписчицей после критики в Instagram
Анастасия Волочкова решила вступить в диалог с одной из своих подписчиц, оставившей комментарий под одним из постов балерины в Instagram. Это не первый раз, когда знаменитость отвечает на критику со стороны поклонников.
После отдыха на Мальдивах Анастасия Волочкова решила насладиться снежной зимой, отправившись провести уик-энд в одном из семейных комплексов в Подмосковье. Компанию балерине составил ее избранник, а с поклонниками звезда активно делится новыми фото, демонстрируя свой досуг. Одна из подписчиц танцовщицы под одним из постов решила поинтересоваться, не пыталась ли теледива проводить выходные в компании дочери, намекая на то, что с появлением мужчины все свободное время Волочкова начала посвящать ему.
Балерина отреагировала на слова фанатки, порекомендовав ей не переживать за ее дочь и семью в целом, поскольку у них все замечательно. Решить же вопрос, как проводит выходные дни ее семья, Волочкова, может и без посторонних советов.
После отдыха на Мальдивах Анастасия Волочкова решила насладиться снежной зимой, отправившись провести уик-энд в одном из семейных комплексов в Подмосковье. Компанию балерине составил ее избранник, а с поклонниками звезда активно делится новыми фото, демонстрируя свой досуг. Одна из подписчиц танцовщицы под одним из постов решила поинтересоваться, не пыталась ли теледива проводить выходные в компании дочери, намекая на то, что с появлением мужчины все свободное время Волочкова начала посвящать ему.
Балерина отреагировала на слова фанатки, порекомендовав ей не переживать за ее дочь и семью в целом, поскольку у них все замечательно. Решить же вопрос, как проводит выходные дни ее семья, Волочкова, может и без посторонних советов.
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 20:16