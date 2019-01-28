Руководители Mitsubishi Motors, Renault и Nissan Motor собираются провести переговоры
Руководители брендов Mitsubishi Motors, Renault, а также Nissan Motor планируют на будущей неделе провести переговоры. Они будут посвящены развитию сотрудничества компаний после ареста Карлоса Гона, являющегося экс-президентом фирм Nissan и Renault.
Такой альянс, как Renault-Nissan-Mitsubishi, является крупнейшим на планете объединением автопроизводителей. Согласно итогам позапрошлого года, реализации, в общем, составили 10 600 000 транспортных средств. На сегодняшний день у Renault находится 43 процента акций Nissan. В руках руководства японской компании имеется 15 процентов акций французского бренда. Автобренд Nissan в 2016 году приобрёл 34 процента акций фирмы Mitsubishi Motors. Карлос Гон до недавнего времени стоял во главе альянса. В ноябре прошлого года
он был арестован в Японии.
Карлоса Гона обвинили в том, что он, занимая пост Nissan, скрывал доходы. Опасаясь, что топ-менеджер сбежит, представители правоохранительных органов не хотят выпускать его под залог. Накануне Гон заявил о желании уйти с поста главы Renault. Вследствие произошедших событий главы брендов Mitsubishi, Renault, Nissan приняли решение обсудить дальнейшее сотрудничество. Данные переговоры могут провести на территории Нидерландов. Пока неизвестна точная дата переговоров.
Такой альянс, как Renault-Nissan-Mitsubishi, является крупнейшим на планете объединением автопроизводителей. Согласно итогам позапрошлого года, реализации, в общем, составили 10 600 000 транспортных средств. На сегодняшний день у Renault находится 43 процента акций Nissan. В руках руководства японской компании имеется 15 процентов акций французского бренда. Автобренд Nissan в 2016 году приобрёл 34 процента акций фирмы Mitsubishi Motors. Карлос Гон до недавнего времени стоял во главе альянса. В ноябре прошлого года
он был арестован в Японии.
Карлоса Гона обвинили в том, что он, занимая пост Nissan, скрывал доходы. Опасаясь, что топ-менеджер сбежит, представители правоохранительных органов не хотят выпускать его под залог. Накануне Гон заявил о желании уйти с поста главы Renault. Вследствие произошедших событий главы брендов Mitsubishi, Renault, Nissan приняли решение обсудить дальнейшее сотрудничество. Данные переговоры могут провести на территории Нидерландов. Пока неизвестна точная дата переговоров.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 03:00