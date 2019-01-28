АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
YouTube планирует удалить из рекомендуемого контента видеоролики конспирологов
EUR 74.63 USD 65.92
Курс валют на 26.01.2019

Руководители Mitsubishi Motors, Renault и Nissan Motor собираются провести переговоры

Руководители брендов Mitsubishi Motors, Renault, а также Nissan Motor планируют на будущей неделе провести переговоры. Они будут посвящены развитию сотрудничества компаний после ареста Карлоса Гона, являющегося экс-президентом фирм Nissan и Renault.

Руководители Mitsubishi Motors, Renault и Nissan Motor собираются провести переговоры


Такой альянс, как Renault-Nissan-Mitsubishi, является крупнейшим на планете объединением автопроизводителей. Согласно итогам позапрошлого года, реализации, в общем, составили 10 600 000 транспортных средств. На сегодняшний день у Renault находится 43 процента акций Nissan. В руках руководства японской компании имеется 15 процентов акций французского бренда. Автобренд Nissan в 2016 году приобрёл 34 процента акций фирмы Mitsubishi Motors. Карлос Гон до недавнего времени стоял во главе альянса. В ноябре прошлого года
он был арестован в Японии.

Карлоса Гона обвинили в том, что он, занимая пост Nissan, скрывал доходы. Опасаясь, что топ-менеджер сбежит, представители правоохранительных органов не хотят выпускать его под залог. Накануне Гон заявил о желании уйти с поста главы Renault. Вследствие произошедших событий главы брендов Mitsubishi, Renault, Nissan приняли решение обсудить дальнейшее сотрудничество. Данные переговоры могут провести на территории Нидерландов. Пока неизвестна точная дата переговоров.



 
+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 03:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Руководители Mitsubishi Motors, Renault
В 2018 году продажи Jaguar Land Rover
Lynk & Co стала самой быстрорастущей
В России за 2018 год продали 35 000
Актриса Аглая Шиловская стала соведущей
Валерий Меладзе, Пелагея и Светлана
От Синди Кроуфорд до Криса Хемсворта:
Мария Захарова прокомментировала
Павел Деревянко озвучил свое мнение по
У дочери Элины Камирен появились
Новый мужчина Ингеборги Дапкунайте
Hennessey Performance Engineering
Анастасия Волочкова рассказала о
Компания Google продемонстрировала
В Москве из Третьяковской галереи на
Анастасия Волочкова устроила спор с
Традиционный выстрел из Петропавловской
Татьяну Веденееву обрадовало
Экс-участница «Дома-2» Маргарита Марсо
Облаченная в купальник и буденовку Анна
Актеры Майли Сайрус и Лиам Хемсворт
Сын Анфисы Чеховой мешает ей спать
Рустам Солнцев считает, что Ольга
Онкологи протестируют «революционный»
Анна Нахапетова раскритиковала
Эксперты перечислили критерии подбора
Фонд Кино подал иск в суд на авторов
Звезда “Султана моего сердца”
Специалисты рассказали, как уберечь
Виктория Романец готовится к новой
Просмотреть все новости