Руководители Mitsubishi Motors, Renault и Nissan Motor собираются провести переговоры





Такой альянс, как Renault-Nissan-Mitsubishi, является крупнейшим на планете объединением автопроизводителей. Согласно итогам позапрошлого года, реализации, в общем, составили 10 600 000 транспортных средств. На сегодняшний день у Renault находится 43 процента акций Nissan. В руках руководства японской компании имеется 15 процентов акций французского бренда. Автобренд Nissan в 2016 году приобрёл 34 процента акций фирмы Mitsubishi Motors. Карлос Гон до недавнего времени стоял во главе альянса. В ноябре прошлого годаон был арестован в Японии.Карлоса Гона обвинили в том, что он, занимая пост Nissan, скрывал доходы. Опасаясь, что топ-менеджер сбежит, представители правоохранительных органов не хотят выпускать его под залог. Накануне Гон заявил о желании уйти с поста главы Renault. Вследствие произошедших событий главы брендов Mitsubishi, Renault, Nissan приняли решение обсудить дальнейшее сотрудничество. Данные переговоры могут провести на территории Нидерландов. Пока неизвестна точная дата переговоров.