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Татьяну Веденееву обрадовало возвращение “Школы современной пьесы” в историческое здание

Отечественная актриса Татьяна Веденеева обрадовалась новости о том, что “Школа современной пьесы” официально вернулась в свое историческое здание. Соответствующий пост появился на странице артистки в сети Instagram.
Татьяну Веденееву обрадовало возвращение “Школы современной пьесы” в историческое здание

В новой публикации Татьяна Веденеева сообщила, что “Школа современной пьесы” теперь снова официально числится в историческом здании, находящемся на Неглинной улице Москвы. До этого театр на протяжении пятилетнего периода находился в скитаниях, затем имели место продолжительные реставрационные работы. Веденеева подчеркнула, что испытывает наслаждение от возвращения “домой”. По словам актрисы, событие не захотели делать чем-то публичным и пафосным, вместо чего устроили просто “новоселье, в рамках которого сама она успела стать актрисой, ведущей и гидом.

Поклонников Татьяна Веденеева призвала приходить и посмотреть, отметив, что официальная премьера состоится уже в марте. В комментариях фолловеры поздравили актрису с “новосельем” и порадовались за судьбу “Школы современной пьесы”.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 20:00

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