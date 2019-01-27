Татьяну Веденееву обрадовало возвращение “Школы современной пьесы” в историческое здание

В новой публикации Татьяна Веденеева сообщила, что “Школа современной пьесы” теперь снова официально числится в историческом здании, находящемся на Неглинной улице Москвы. До этого театр на протяжении пятилетнего периода находился в скитаниях, затем имели место продолжительные реставрационные работы. Веденеева подчеркнула, что испытывает наслаждение от возвращения “домой”. По словам актрисы, событие не захотели делать чем-то публичным и пафосным, вместо чего устроили просто “новоселье, в рамках которого сама она успела стать актрисой, ведущей и гидом.Поклонников Татьяна Веденеева призвала приходить и посмотреть, отметив, что официальная премьера состоится уже в марте. В комментариях фолловеры поздравили актрису с “новосельем” и порадовались за судьбу “Школы современной пьесы”.