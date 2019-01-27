Облаченная в купальник и буденовку Анна Семенович устроила фотосессию на снегу





На новом пикантном снимке Анна Семенович позирует в белоснежном снегу на фоне природы. Из одежды на знаменитости имеются только закрытый купальник черного цвета, буденовка с красной звездой, и зимние ботинки. Также исполнительница надела спасательный круг. В подписи к публикации артистка решила рассказать фолловерам анекдот о Петьке, Василии Ивановиче и Анке.В комментариях поклонники Анны Семенович оценили необычность снимка. Также фанаты начали засыпать комплиментами соблазнительные формы кумира и внешнюю привлекательность, а некоторые поинтересовались, не замерзла ли знаменитость, пытаясь получить показанное фото. За непродолжительный отрезок времени непосредственно с момента публикации соответствующий пост успел собрать более 43 тысяч отметок “Мне нравится”.