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Облаченная в купальник и буденовку Анна Семенович устроила фотосессию на снегу

Анна Семенович облачилась в купальник и буденовку, после чего устроила фотосессию на фоне заснеженных пейзажей. Соответствующий пост отечественная актриса и певица обнародовала на личной странице в Instagram.
Облаченная в купальник и буденовку Анна Семенович устроила фотосессию на снегу

На новом пикантном снимке Анна Семенович позирует в белоснежном снегу на фоне природы. Из одежды на знаменитости имеются только закрытый купальник черного цвета, буденовка с красной звездой, и зимние ботинки. Также исполнительница надела спасательный круг. В подписи к публикации артистка решила рассказать фолловерам анекдот о Петьке, Василии Ивановиче и Анке.
Облаченная в купальник и буденовку Анна Семенович устроила фотосессию на снегу

В комментариях поклонники Анны Семенович оценили необычность снимка. Также фанаты начали засыпать комплиментами соблазнительные формы кумира и внешнюю привлекательность, а некоторые поинтересовались, не замерзла ли знаменитость, пытаясь получить показанное фото. За непродолжительный отрезок времени непосредственно с момента публикации соответствующий пост успел собрать более 43 тысяч отметок “Мне нравится”.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 19:53

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