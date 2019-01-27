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Виктория Романец готовится к новой пластической операции по увеличению груди

Как бы плохо не отзывались об экс-участнице реалити-шоу «Дом-2» Виктории Романец хейтеры, никто не станет спорить с тем, что она является звездой социальной сети Instagram. На ее страницу подписано почти 3 миллиона человек, поэтому многие рекламодатели желают с ней сотрудничать.

К примеру, девушка давно уже успешно работает с клиникой пластической хирургии. А точнее, она поставляет туда новых клиенток, желающих изменить свой внешний вид в лучшую сторону, а взамен получает бесплатные услуги или большую скидку.

Виктория Романец готовится к новой пластической операции по увеличению груди

Так, несколько дней назад в своем микроблоге Вика сообщила о том, что посоветовала бывшей коллеге по телестройке Алене Ашмариной пластического хирурга, у которого сама планирует сделать операцию на груди в апреле.

«Давайте пожелаем Алёне удачи! Сегодня у неё пластическая операция по увеличению груди. Ну признайтесь честно, хотели бы тожеее? Врача Алёне я посоветовала лично, так как весной (в апреле) сама планирую сделать повторную операцию», - написала она, объяснив, что из-за похудения на 10 килограмм форма ее груди стала не идеальной.

Стоит отметить, что мало кто из подписчиков поддержал Романец в решении сделать повторную маммопластику. Одни порекомендовали сначала родить и выкормить ребенка, а уж потом ложиться под нож, другие же напомнили о риске для здоровья из-за общего наркоза, который применяют перед операцией.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 18:53

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