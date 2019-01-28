АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
YouTube планирует удалить из рекомендуемого контента видеоролики конспирологов
EUR 74.63 USD 65.92
Курс валют на 26.01.2019

В 2018 году продажи Jaguar Land Rover на российском рынке выросли на 12%

В течение прошлого года Jaguar Land Rover смогла продать в Российской Федерации примерно на 12% больше автомобилей, чем в 2017, доведя общий уровень реализаций до 12 000 экземпляров. При этом, внедорожников бренда было продано на 10% больше, а остальных видов – более, чем на 15%.
В 2018 году продажи Jaguar Land Rover на российском рынке выросли на 12%

В декабре прошлого года россияне приобрели почти 300 автомобилей Jaguar, а это практически вдвое превышает показатель соответствующего периода годичной давности. Аналитики считают, что популярность компании выросла из-за выхода спортивного кроссовера E-Pace и повышенного спроса на F-Pace. Модель Land Rover была продана более тысячи раз, а прирост по сравнению с 2017 годом составил 31%.

Стоит выделить и популярность таких транспортных средств, как Range Rover в спортивной модификации и Range Rover Velar. На нынешний год автоконцерн планирует увеличить реализации благодаря электрической модели I-Pace и нового Rover Evoque.



 
+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 02:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Руководители Mitsubishi Motors, Renault
В 2018 году продажи Jaguar Land Rover
Lynk & Co стала самой быстрорастущей
В России за 2018 год продали 35 000
Актриса Аглая Шиловская стала соведущей
Валерий Меладзе, Пелагея и Светлана
От Синди Кроуфорд до Криса Хемсворта:
Мария Захарова прокомментировала
Павел Деревянко озвучил свое мнение по
У дочери Элины Камирен появились
Новый мужчина Ингеборги Дапкунайте
Hennessey Performance Engineering
Анастасия Волочкова рассказала о
Компания Google продемонстрировала
В Москве из Третьяковской галереи на
Анастасия Волочкова устроила спор с
Традиционный выстрел из Петропавловской
Татьяну Веденееву обрадовало
Экс-участница «Дома-2» Маргарита Марсо
Облаченная в купальник и буденовку Анна
Актеры Майли Сайрус и Лиам Хемсворт
Сын Анфисы Чеховой мешает ей спать
Рустам Солнцев считает, что Ольга
Онкологи протестируют «революционный»
Анна Нахапетова раскритиковала
Эксперты перечислили критерии подбора
Фонд Кино подал иск в суд на авторов
Звезда “Султана моего сердца”
Специалисты рассказали, как уберечь
Виктория Романец готовится к новой
Просмотреть все новости