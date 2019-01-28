В 2018 году продажи Jaguar Land Rover на российском рынке выросли на 12%
В течение прошлого года Jaguar Land Rover смогла продать в Российской Федерации примерно на 12% больше автомобилей, чем в 2017, доведя общий уровень реализаций до 12 000 экземпляров. При этом, внедорожников бренда было продано на 10% больше, а остальных видов – более, чем на 15%.
В декабре прошлого года россияне приобрели почти 300 автомобилей Jaguar, а это практически вдвое превышает показатель соответствующего периода годичной давности. Аналитики считают, что популярность компании выросла из-за выхода спортивного кроссовера E-Pace и повышенного спроса на F-Pace. Модель Land Rover была продана более тысячи раз, а прирост по сравнению с 2017 годом составил 31%.
Стоит выделить и популярность таких транспортных средств, как Range Rover в спортивной модификации и Range Rover Velar. На нынешний год автоконцерн планирует увеличить реализации благодаря электрической модели I-Pace и нового Rover Evoque.
В декабре прошлого года россияне приобрели почти 300 автомобилей Jaguar, а это практически вдвое превышает показатель соответствующего периода годичной давности. Аналитики считают, что популярность компании выросла из-за выхода спортивного кроссовера E-Pace и повышенного спроса на F-Pace. Модель Land Rover была продана более тысячи раз, а прирост по сравнению с 2017 годом составил 31%.
Стоит выделить и популярность таких транспортных средств, как Range Rover в спортивной модификации и Range Rover Velar. На нынешний год автоконцерн планирует увеличить реализации благодаря электрической модели I-Pace и нового Rover Evoque.
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 02:00