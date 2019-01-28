В 2018 году продажи Jaguar Land Rover на российском рынке выросли на 12%





В декабре прошлого года россияне приобрели почти 300 автомобилей Jaguar, а это практически вдвое превышает показатель соответствующего периода годичной давности. Аналитики считают, что популярность компании выросла из-за выхода спортивного кроссовера E-Pace и повышенного спроса на F-Pace. Модель Land Rover была продана более тысячи раз, а прирост по сравнению с 2017 годом составил 31%.Стоит выделить и популярность таких транспортных средств, как Range Rover в спортивной модификации и Range Rover Velar. На нынешний год автоконцерн планирует увеличить реализации благодаря электрической модели I-Pace и нового Rover Evoque.