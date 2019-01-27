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На трассе в Вологодской области пассажирский автобус попал в ДТП

На трассе в Вологодской области перевозивший пассажиров автобус опрокинулся в кювет. По данным отечественных СМИ, ссылающихся на экстренные службы региона, двое граждан пострадали вследствие ДТП.
На трассе в Вологодской области пассажирский автобус попал в ДТП

Согласно озвученной информации, ДТП имело место на трассе А-114 Вологда — Новая Ладога. Около 14:00 часов на 315 км автодороги автобус Volvo под управлением водителя съехал за пределы проезжей части. Впоследствии транспортное средство, в салоне которого находились порядка 30 пассажиров, опрокинулось. Также уточняется, что транспорт выехал из Весьегонска, а конечным пунктом назначения являлся Санкт-Петербург.

Сведения о происшествии подтвердили представители ГИБДД Вологодской области. Также источники информируют о двух пострадавших гражданах, однако подробности их состояния не озвучиваются. Обстоятельства аварии в настоящее время устанавливаются, после чего возможно принятие процессуального решения.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 18:49

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