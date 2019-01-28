Lynk & Co стала самой быстрорастущей маркой





По сравнению с прочими компаниями данный показатель кажется не особо большим. Однако для бренда, который существует менее 3 лет, такие результаты являются впечатляющими. Lynk & Co владеет 221 розничными магазинами, размещающимися по всей территории КНР. Автобренд в первый год обладал довольно ограниченным ассортиментом. Единственными моделями, которые производились и реализовывались компанией, является внедорожник 01, а также кроссовер 02. В дальнейшем должны появиться следующие транспортные средства: седан 03, купе 01 SUV, а также хэтчбек 04.Автопроизводитель собирается заняться расширением, а также распространением транспортных средств по всему земному шару.