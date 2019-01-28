Lynk & Co стала самой быстрорастущей маркой
Представители китайской компании Lynk & Co утверждают, что она смогла стать самой быстрорастущей маркой среди прочих мировых брендов. Производитель сделал такое заявление, когда стало известно, что компания за 2018 году реализовала 120 000 авто.
По сравнению с прочими компаниями данный показатель кажется не особо большим. Однако для бренда, который существует менее 3 лет, такие результаты являются впечатляющими. Lynk & Co владеет 221 розничными магазинами, размещающимися по всей территории КНР. Автобренд в первый год обладал довольно ограниченным ассортиментом. Единственными моделями, которые производились и реализовывались компанией, является внедорожник 01, а также кроссовер 02. В дальнейшем должны появиться следующие транспортные средства: седан 03, купе 01 SUV, а также хэтчбек 04.
Автопроизводитель собирается заняться расширением, а также распространением транспортных средств по всему земному шару.
По сравнению с прочими компаниями данный показатель кажется не особо большим. Однако для бренда, который существует менее 3 лет, такие результаты являются впечатляющими. Lynk & Co владеет 221 розничными магазинами, размещающимися по всей территории КНР. Автобренд в первый год обладал довольно ограниченным ассортиментом. Единственными моделями, которые производились и реализовывались компанией, является внедорожник 01, а также кроссовер 02. В дальнейшем должны появиться следующие транспортные средства: седан 03, купе 01 SUV, а также хэтчбек 04.
Автопроизводитель собирается заняться расширением, а также распространением транспортных средств по всему земному шару.
Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 01:00