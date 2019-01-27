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Актеры Майли Сайрус и Лиам Хемсворт впервые вышли в свет после бракосочетания

Американские актеры Майли Сайрус и Лиам Хемсворт первый раз вышли в свет, как супружеская пара. Знаменитости побывали на калифорнийской вечеринке G’Day USA Gala.
Актеры Майли Сайрус и Лиам Хемсворт впервые вышли в свет после бракосочетания

Напомним, что актеры вступили в брак еще в конце прошлого года. Однако, после этого они совершенно не спешили совместно выходить на публику. Впервые знаменитости вышли в свет, будучи уже женатыми, только в 2019 году. Они посетили вечеринку G’Day USA Gala, которая проходила в Калифорнии. Майли Сайрус одела черное платье, которое было украшено нестандартным вырезом. Лиам Хемсворт предпочел облачиться в строгий костюм в тон наряда возлюбленной.

Фанаты, которые видели звездную пару, утверждают, что они выглядели великолепно. Актеры постоянно прикасались друг к другу, улыбались, и с нежностью смотрели на партнера.



 
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Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 19:49

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