Онкологи протестируют «революционный» метод альфа-излучения для борьбы с раком





Прежде ученые уже проводили завершившиеся успешно тестирования на пациентах с раком кожи, большая часть которых сумели вылечиться. Теперь онкологи испытают альфа-излучение, их задачей является поиск доказательств благоприятного излечения болезни также и в иных частях тела. Предстоящее тестирование состоится в Нью-Йорке, Монреале и клиниках некоторых других городов планеты. Медики утверждают, что собираются протестировать технологию на 20 видах рака, включая опухоли толстой кишки, почек и шейки матки.Касательно самого лечебного механизма можно сказать, что данный тип излучения гораздо эффективнее влияет на злокачественные образования, нежели стандартные методы, убивающие только пару нитей ДНК, благодаря чему рак снова возвращается и начинает заново «поедать» организм. Онкологи назвали цифру 85%: именно столько больных умирает от метастатического продвижения рака на иные части тела. Если им удастся нанести существенный удар патологическим клеткам, то в дальнейшем медики смогут спасти огромное количество жизней.