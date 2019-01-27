Онкологи протестируют «революционный» метод альфа-излучения для борьбы с раком
Медики занялись тестированием названного «революционным» метода с применением альфа-излучения в борьбе с онкологией. Процедура состоится в Северной Америке с участием больных с раком поджелудочной железы.
Прежде ученые уже проводили завершившиеся успешно тестирования на пациентах с раком кожи, большая часть которых сумели вылечиться. Теперь онкологи испытают альфа-излучение, их задачей является поиск доказательств благоприятного излечения болезни также и в иных частях тела. Предстоящее тестирование состоится в Нью-Йорке, Монреале и клиниках некоторых других городов планеты. Медики утверждают, что собираются протестировать технологию на 20 видах рака, включая опухоли толстой кишки, почек и шейки матки.
Касательно самого лечебного механизма можно сказать, что данный тип излучения гораздо эффективнее влияет на злокачественные образования, нежели стандартные методы, убивающие только пару нитей ДНК, благодаря чему рак снова возвращается и начинает заново «поедать» организм. Онкологи назвали цифру 85%: именно столько больных умирает от метастатического продвижения рака на иные части тела. Если им удастся нанести существенный удар патологическим клеткам, то в дальнейшем медики смогут спасти огромное количество жизней.
Прежде ученые уже проводили завершившиеся успешно тестирования на пациентах с раком кожи, большая часть которых сумели вылечиться. Теперь онкологи испытают альфа-излучение, их задачей является поиск доказательств благоприятного излечения болезни также и в иных частях тела. Предстоящее тестирование состоится в Нью-Йорке, Монреале и клиниках некоторых других городов планеты. Медики утверждают, что собираются протестировать технологию на 20 видах рака, включая опухоли толстой кишки, почек и шейки матки.
Касательно самого лечебного механизма можно сказать, что данный тип излучения гораздо эффективнее влияет на злокачественные образования, нежели стандартные методы, убивающие только пару нитей ДНК, благодаря чему рак снова возвращается и начинает заново «поедать» организм. Онкологи назвали цифру 85%: именно столько больных умирает от метастатического продвижения рака на иные части тела. Если им удастся нанести существенный удар патологическим клеткам, то в дальнейшем медики смогут спасти огромное количество жизней.
Наука
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 19:30