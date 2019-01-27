Сын Анфисы Чеховой мешает ей спать признаниями в любви

Анфиса Чехова поделилась с поклонниками снимком, где она позирует на кровати в компании своего сына Соломона. В подписи к посту артистка призналась, что по меньшей мере три раза за ночь наследник ее будит, и лишь ради того, чтобы признаться “мамочке” в любви. Такие действия сына знаменитость находит милыми, но все же жалуется, что из-за постоянных пробуждений ей не удается нормально выспаться. В итоге весь день Чеховой приходится чувствовать себя “вареной”, но при этом “залюбленной”.В комментариях мнения фолловеров относительно поста разделились. Некоторые нашли милым такую привязанность сына к матери, а другие раскритиковали Анфису Чехову за фото с наследником. По мнению публики, в постели с ребенком звезда находится в чрезмерно откровенном виде. Некоторые предположили, что мальчик ведет себя так из-за нехватки внимания со стороны родительницы.