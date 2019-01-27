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Анна Нахапетова раскритиковала программу “Эксклюзив” с Дмитрием Борисовым

Анна Нахапетова выступила с критикой в адрес программы “Эксклюзив”, ведущим которой является Дмитрий Борисов. Дочь Веры Глаголевой участвовала в одном из недавних выпусков шоу.
Анна Нахапетова раскритиковала программу “Эксклюзив” с Дмитрием Борисовым

Накануне мир увидел выпуск программы “Эксклюзив”, который был посвящен Родиону Нахапетову. Режиссер и актер 21 января отметил свое 75-летие, а в студию по этому случаю согласились прийти наследницы артиста Мария и Анна. Последняя после высказалась о шоу в своем Instagram, признавшись, что ей пришлось “держать оборону”. Хотя сперва тема была связана с юбилеем отца, постепенно беседа сместилась в сторону событий 13-летней давности. Дезинформировали относительно темы выпуска и непосредственно Нахапетова, ведь он специально согласился на предложение Первого канала, думая, что речь пойдет о его празднике и творчестве.

Под событиям 13-летней давности подразумевается отъезд режиссера в США для работы над одним проектом. Однако к Вере Глаголевой артист в итоге так и не вернулся, а за рубежом повстречал свою новую любовь. В комментариях фолловеры страницы Анны Нахапетовой отметили, что ее семья держалась в кадре очень достойно.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 19:24

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