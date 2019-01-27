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Героя «Дома-2» Александра Гобозова поздравляют со скорой свадьбой

Несколько месяцев назад бывший участник реалити-шоу «Дом-2» Александр Гобозов сообщил своим подписчикам в социальной сети Instagram о том, что наконец-то встретил ту единственную и счастлив с ней в отношениях, несмотря на тысячи разделяющих их километров.

Все дело в том, что девушка по имени Надежда живет в Красноярске. Познакомился с ней мужчина благодаря своей работе, ведь возлюбленная является руководителем его команды в Сибири.

Героя «Дома-2» Александра Гобозова поздравляют со скорой свадьбой

Недавно Саша ездил в командировку, где устроил фотосессию с избранницей и ее дочерью от первого брака Машей. А вчера стало известно о том, что он намерен жениться. Во всяком случае об этом сообщил экс-герой телестройки Давид Анташвили у себя на странице в «Инстаграм».

«Это Саша Гобозов. За время пребывания на проекте он стал для меня как старший брат! Ему почти 40, а чувствует он себя на 23! Он прекрасный отец, и замечательный человек, любящий сын и достойный друг! В скором времени он женится, но это секрет», - написал он.

Героя «Дома-2» Александра Гобозова поздравляют со скорой свадьбой

Публика была шокирована таким признанием, ведь сам Гобозов ничего о грядущем бракосочетании не говорил. Впрочем, далеко не все отнеслись серьезно к словам Давида. По их мнению, Саша собирался узаконить отношения со всеми своими девушками на проекте: с Екатериной Зиновьевой, Иваной Диловой, и с Ольгой Жариковой, однако до сих пор остается холостым.

Многие уверены, что идеальной женщиной для Гобозова всегда была и остается Алиана Устиненко, поэтому со всеми остальными представительницами прекрасного пола у него ничего не клеится.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 18:22

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