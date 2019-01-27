Героя «Дома-2» Александра Гобозова поздравляют со скорой свадьбой

«Это Саша Гобозов. За время пребывания на проекте он стал для меня как старший брат! Ему почти 40, а чувствует он себя на 23! Он прекрасный отец, и замечательный человек, любящий сын и достойный друг! В скором времени он женится, но это секрет», - написал он.





Все дело в том, что девушка по имени Надежда живет в Красноярске. Познакомился с ней мужчина благодаря своей работе, ведь возлюбленная является руководителем его команды в Сибири.Недавно Саша ездил в командировку, где устроил фотосессию с избранницей и ее дочерью от первого брака Машей. А вчера стало известно о том, что он намерен жениться. Во всяком случае об этом сообщил экс-герой телестройки Давид Анташвили у себя на странице в «Инстаграм».Публика была шокирована таким признанием, ведь сам Гобозов ничего о грядущем бракосочетании не говорил. Впрочем, далеко не все отнеслись серьезно к словам Давида. По их мнению, Саша собирался узаконить отношения со всеми своими девушками на проекте: с Екатериной Зиновьевой, Иваной Диловой, и с Ольгой Жариковой, однако до сих пор остается холостым.Многие уверены, что идеальной женщиной для Гобозова всегда была и остается Алиана Устиненко, поэтому со всеми остальными представительницами прекрасного пола у него ничего не клеится.