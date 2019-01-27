Фонд Кино подал иск в суд на авторов «Смешариков» на 80 млн рублей





Как стало известно, 30 и 50 миллионов рублей создатели мультфильма получили от Фонда на создание проекта и его раскрутку, но компания «Рики», владеющая правами на «Смешариков», так и не возвратила их, как того требовал договор, хотя картина получила большую популярность и окупила вложенные средства. После сообщения о подачи заявления в суд, авторы проекта заявили о рассмотрении иска и намерении выполнить все обязательства перед Фондом Кино в полной мере.«Смешариков» впервые показали на телеканале «Россия 1» в 2004 году, всего было выпущено 209 серий, планируется создание дополнительных эпизодов. По сюжету, Смешарики: это антропоморфные шарообразные животные, попадающие во всевозможные приключения. В сериях авторы нередко затрагивают серьезные философские темы.