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Фонд Кино подал иск в суд на авторов «Смешариков» на 80 млн рублей

Фонд Кино подал иск в суд на авторов мультфильма «Смешарики», потребовав от них 80 миллионов рублей, а также проценты. Данная сумма является предварительной оплатой до соглашениям 2014/2016 годов.
Фонд Кино подал иск в суд на авторов «Смешариков» на 80 млн рублей

Как стало известно, 30 и 50 миллионов рублей создатели мультфильма получили от Фонда на создание проекта и его раскрутку, но компания «Рики», владеющая правами на «Смешариков», так и не возвратила их, как того требовал договор, хотя картина получила большую популярность и окупила вложенные средства. После сообщения о подачи заявления в суд, авторы проекта заявили о рассмотрении иска и намерении выполнить все обязательства перед Фондом Кино в полной мере.

«Смешариков» впервые показали на телеканале «Россия 1» в 2004 году, всего было выпущено 209 серий, планируется создание дополнительных эпизодов. По сюжету, Смешарики: это антропоморфные шарообразные животные, попадающие во всевозможные приключения. В сериях авторы нередко затрагивают серьезные философские темы.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 19:07

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