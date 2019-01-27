Эксперты перечислили критерии подбора автомобильных прицепов





Специалисты утверждают, что размер прицепа – это его определяющая характеристика. Именно от размера зависит цель покупки. Эксперты уверены, что также немаловажным является длина транспортного средства. Считается, что оно не должно превышать длину самого автомобиля более чем в полтора раза. Это с учетом дышла. Для легковых машин изготовляют прицепы длинной от 2,6 до 5,1 метров. Важно помнить, что от длины дышла зависит маневренность всего авто.Еще один пункт, на который советуют обратить внимание эксперты – это ширина. Лучше приобрести прицеп шире автомобиля. На потребительском рынке представлены устройства шириной от 1,6 до 2,25 метра. Наличие высоких бортов может сказаться на устойчивости конструкции. Специалисты подчеркивают, что выбирая прицеп необходимо принимать во внимание все вышеперечисленные критерии. Это приведет к тому, что покупка будет полезной, и не принесет владельцу проблем.