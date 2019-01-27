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Звезда “Султана моего сердца” Александра Никифорова рассказала о своем первом дне в Стамбуле

Александра Никифорова, сыгравшая одну из главных ролей в многосерийной ленте “Султан моего сердца”, рассказала, каким был ее первый день в Стамбуле. Также актриса поделилась закадровыми моментами со съемок проекта в в Instagram.
Звезда “Султана моего сердца” Александра Никифорова рассказала о своем первом дне в Стамбуле

После выхода последних серий первого сезона “Султана моего сердца” Никифорова в новом посте на странице в Instagram поблагодарила всех, кто принимал участие в создании сериала. Для самой звезды проект стал “гимном дружбе и братству”. В первый свой день, проведенный в Стамбуле, вспомнила Никифорова, для всей съемочной группы, состоявшей из 30-40 человек, устроили ужин. Хотя говорили они на разных языках, компания понимала друг друга, шутила, смеялась, делилась угощениями, и смотрела на закат.

В тот момент, по признаниям самой Александры Никифоровой, она испытала подлинное счастье, пожелав стать “человеком Мира”. Знаменитость считает, что наиболее важным является девиз “человек человеку друг”, а все остальное не имеет значения.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 19:00

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