Звезда “Султана моего сердца” Александра Никифорова рассказала о своем первом дне в Стамбуле

После выхода последних серий первого сезона “Султана моего сердца” Никифорова в новом посте на странице в Instagram поблагодарила всех, кто принимал участие в создании сериала. Для самой звезды проект стал “гимном дружбе и братству”. В первый свой день, проведенный в Стамбуле, вспомнила Никифорова, для всей съемочной группы, состоявшей из 30-40 человек, устроили ужин. Хотя говорили они на разных языках, компания понимала друг друга, шутила, смеялась, делилась угощениями, и смотрела на закат.В тот момент, по признаниям самой Александры Никифоровой, она испытала подлинное счастье, пожелав стать “человеком Мира”. Знаменитость считает, что наиболее важным является девиз “человек человеку друг”, а все остальное не имеет значения.