В России за 2018 год продали 35 000 китайских авто





Боле 40 процентов всех реализованных китайских авто в России произведены компанией Lifan. Бренд продал в РФ 15 000 автомобилей, но потом продажи уменьшились на 11 процентов. На втором месте оказалась Chery. Объёмы продаж данной компании снизилась на 5 процентов (5 600 авто). На третьем месте разместилась компания Geely. Автобренд смог реализовать 3 300 экземпляров авто. Прирост продаж бренда составил 50 процентов. Четвёртое место досталось компании Haval. На пятом месте оказалась Zotye.Шестую позицию занимает бренд Changan. Седьмая позиция досталась фирме DFM. Компания FAW оказалась на восьмом месте. Девятая позиция досталась Foton. На десятом месте находится Brilliance. Аналитики заметили, что в Российской Федерации увеличилась популярность китайских автомобилей. Отрицательную динамику наблюдали только в ноябре.