Специалисты рассказали, как уберечь лобовое стекло холодной зимой





В зимний период при прогреве машины наблюдается разница в температуре на улице и внутри транспортного средства. Для предотвращения появления трещин, опытные автомобилисты рекомендуют запустить печку еще при холодном движке, способствуя постепенному нагреванию стекла.Рост трещин можно временно приостановить, обратившись в ремонтный сервис, однако это лишь на некоторое время отсрочит замену стекла. Таким образом, эксперты рекомендуют зимой присмотреться к разнице температур внутри салона и на улице.