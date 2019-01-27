Специалисты рассказали, как уберечь лобовое стекло холодной зимой
По информации экспертов, при холодной погоде трещины на лобовом стекле возникают без какой-либо видимой причины. Например, это может быть связано с нарушенной геометрией кузова машины, или браком в стекле из-за перепада температур.
В зимний период при прогреве машины наблюдается разница в температуре на улице и внутри транспортного средства. Для предотвращения появления трещин, опытные автомобилисты рекомендуют запустить печку еще при холодном движке, способствуя постепенному нагреванию стекла.
Рост трещин можно временно приостановить, обратившись в ремонтный сервис, однако это лишь на некоторое время отсрочит замену стекла. Таким образом, эксперты рекомендуют зимой присмотреться к разнице температур внутри салона и на улице.
В зимний период при прогреве машины наблюдается разница в температуре на улице и внутри транспортного средства. Для предотвращения появления трещин, опытные автомобилисты рекомендуют запустить печку еще при холодном движке, способствуя постепенному нагреванию стекла.
Рост трещин можно временно приостановить, обратившись в ремонтный сервис, однако это лишь на некоторое время отсрочит замену стекла. Таким образом, эксперты рекомендуют зимой присмотреться к разнице температур внутри салона и на улице.
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 18:55