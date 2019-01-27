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Мария Шукшина рассказала о своей бабушке, пережившей блокаду Ленинграда

Отечественная актриса Мария Шукшина рассказала поклонникам о своей бабушке Зинаиде Дмитриевне, которой вместе с семьей удалось пережить блокаду Ленинграда. Соответствующий пост появился на странице артистки в сети Instagram.
Мария Шукшина рассказала о своей бабушке, пережившей блокаду Ленинграда

На своей странице Мария Шукшина разместила снимок, чтобы показать поклонникам свою бабушку. Когда началась блокада Ленинграда, ее матери Лидии Федосеевой-Шукшиной было всего три года, а бабушка жила в городе вместе с родительницей и двумя братьями. Мать актрисы ничего с того периода не помнит, а Зинаида Дмитриевна так и не рассказала, как им удалось выжить. Каждый раз при вопросе о том времени пенсионерка начинала плакать.

Мария Шукшина призналась, что ее бабушки давно нет в живых, но при жизни она была “божьим человеком”. При этом отечественная артистка не скрывает, что огорчена нежеланием родственницы вспоминать о блокаде Ленинграда, ведь ее наследники так и не узнали, каким образом семье удалось выжить в столь опасный и тяжелый период истории.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 18:46

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