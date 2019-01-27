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Актриса Ирина Пегова поздравила свою дочь Татьяну с 13-летием

Отечественная актриса Ирина Пегова трогательно поздравила с днем рождения свою единственную дочь Татьяну, разместив соответствующий пост на своей странице в Instagram. Наследнице знаменитости исполнилось 13 лет.
Актриса Ирина Пегова поздравила свою дочь Татьяну с 13-летием

На личной странице в соцсети Ирина Пегова обнародовала снимок, где позирует вместе со своей дочерью на фоне заснеженных пейзажей. Наследницу актриса называет своим “снежным ангелом”, поздравляя ее с 13-летием. Девочку артистка считает “чудом”, заполняющим ее жизнь добром и радостью. Знаменитость выразила надежду на то, что свой “ангельский характер” Татьяна сможет сохранить до самой старости, не растеряв при этом собственное отношение к людям и жизни в целом. “Люби жить ! Люби…”, — заключила Ирина Пегова.
Актриса Ирина Пегова поздравила свою дочь Татьяну с 13-летием

В комментариях фолловеры присоединились к поздравлениям, желая девочке побольше счастливых моментов. Между тем, отцом дочери Ирины Пеговой является отечественный актер Дмитрий Орлов, с которым актриса официально развелась еще в 2011 году.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 17:58

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