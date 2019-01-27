Аналитики считают январь спокойным месяцем для коммерческой недвижимости в Москве





На сегодня никто из сторон рынка не имеет серьезных проблем с арендой залов на первых этажах жилых помещений в Москве, при этом тарифы для домов на одной и той же улице могут отличаться в разы, чему есть пример на Кузнецком мосту. Здесь комнаты в здании напротив ЦУМа в районе от Петровки до Неглинной предприниматели арендуют по цене в 2-3 раза выше, чем стоят почти аналогичные помещения на оставшейся части проспекта.В целом, на ведущих торговых коридорах в столице арендные ставки за ушедший год не изменились. Незначительные перемены замечены на Покровке, Садовом кольце, а падение стоимости до 13% зафиксировано на Новом Арбате и Тверской. Более всего коммерческой недвижимостью интересуются рестораторы, и, по прогнозу, именно они в текущем году продолжат тенденцию главного спроса на аренду необходимых помещений.