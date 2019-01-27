Возлюбленная Тимати Анастасия Решетова затронула тему разочарования и боли

По мнению Анастасии Решетовой, только тот, кто умеет принимать разочарование и боль в качестве неотъемлемых частей жизни, может быть по-настоящему счастливым. Только справляясь со всеми трудностями, встречающимися на пути, уверена избранница Тимати, можно в итоге достичь поставленных целей. Модель призналась, что учится не зацикливаться на негативных моментах, воспринимая их, как должное. Эмоции от преодоления любых неприятностей Решетова считает настоящим “кайфом”. В завершении поста теледива подчеркнула, что пути к счастью не существует, поскольку “Счастье — это путь”.В комментариях многие фолловеры согласились с мнением Анастасии Решетовой. Фанаты призвали кумира не переживать из-за негативных моментов, а пост оценили “лайками” более 156 тысяч юзеров.