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Александра Никифорова высказалась о продолжении сериала “Султан моего сердца”

Александра Никифорова решила ответить на вопросы поклонников о том, будет ли иметь продолжение сериал “Султан моего сердца”. Сама актриса в российско-турецком проекте исполнила одну из ведущих ролей.
Александра Никифорова высказалась о продолжении сериала “Султан моего сердца”

За пару месяцев до участия в “Султане моего сердца” Никифорова взялась за изучение турецкого языка, поскольку ей предстояло работать с коллегами из Турции. Кроме того, звезде важно было выработать правильное произношение, в чем артистке помогал Али Эрсан Дуру, воплотивший на экранах образ Махмуда II. Завести дружбу звездам сериала удалось, даже несмотря на наличие языкового барьера.
Александра Никифорова высказалась о продолжении сериала “Султан моего сердца”

На фоне выхода заключительных серий сериала Александра Никифорова решила ответить на наиболее часто задаваемые вопросы аудитории. В частности, она отметила, что решение относительно второго сезона “Султана моего сердца” еще принято не было. Актриса подчеркнула, что с Али Эрсан Дуру ее связывают исключительно дружеские отношения, и романтических чувств между ними нет.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 18:15

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