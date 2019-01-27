Александра Никифорова высказалась о продолжении сериала “Султан моего сердца”





За пару месяцев до участия в “Султане моего сердца” Никифорова взялась за изучение турецкого языка, поскольку ей предстояло работать с коллегами из Турции. Кроме того, звезде важно было выработать правильное произношение, в чем артистке помогал Али Эрсан Дуру, воплотивший на экранах образ Махмуда II. Завести дружбу звездам сериала удалось, даже несмотря на наличие языкового барьера.На фоне выхода заключительных серий сериала Александра Никифорова решила ответить на наиболее часто задаваемые вопросы аудитории. В частности, она отметила, что решение относительно второго сезона “Султана моего сердца” еще принято не было. Актриса подчеркнула, что с Али Эрсан Дуру ее связывают исключительно дружеские отношения, и романтических чувств между ними нет.