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Влад Кадони заставил Иосифа Оганесяна съехать от Александры Черно в мужскую спальню

Недавно участница телепроекта «Дом-2» Александра Черно поспорила с Владом Кадони, что похудеет на 5 килограмм за неделю, и в случае проигрыша Иосиф Оганесян съедет от нее на 3 дня в мужскую спальню.

Через несколько дней после спора врачи обнаружили у девушки кисту и запретили экстренно худеть, поэтому за 7 дней она сбросила всего лишь 3,5 килограмм, вместо 5 обещанных.

Влад Кадони заставил Иосифа Оганесяна съехать от Александры Черно в мужскую спальню

Пышнотелая красавица думала, что болезнь станет веской причиной, чтобы спор с Владом Кадони аннулировался, однако ошибалась. Вчера в эфире показали, как ведущий демонстративно попросил Сашу взвеситься, а после заставил Иосифа собирать свои вещи для переселения в мужскую спальню.

В итоге, Черно очень обиделась на своего наставника, о чем и сообщила в этот же день на Лобном месте. А вот зрители реалити-шоу похвалили Влада за то, что он был непреклонен, ведь, по их мнению, именно так и нужно заставлять супругу Оганесяна держать свое слово, а главное – худеть.

Влад Кадони заставил Иосифа Оганесяна съехать от Александры Черно в мужскую спальню

«В который раз убеждаюсь, что Кадоша лучший», «Хоть кто-то ей не потакает, а выставляет в реальном свете», «Только Влад может научить ее держать свое слово», «Кадони молодец, не дал заднюю и заставил выполнить условия спора, а то Черно уже булки расслабила свои, думала, что болезнью прикроется и никто худеть ее не заставит, а не тут-то было, не на того нарвалась. Думаю Черкасов или Бузова уступили бы ей, а Влад настоял на своем», - высказались они.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 17:27

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