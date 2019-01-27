Влад Кадони заставил Иосифа Оганесяна съехать от Александры Черно в мужскую спальню

«В который раз убеждаюсь, что Кадоша лучший», «Хоть кто-то ей не потакает, а выставляет в реальном свете», «Только Влад может научить ее держать свое слово», «Кадони молодец, не дал заднюю и заставил выполнить условия спора, а то Черно уже булки расслабила свои, думала, что болезнью прикроется и никто худеть ее не заставит, а не тут-то было, не на того нарвалась. Думаю Черкасов или Бузова уступили бы ей, а Влад настоял на своем», - высказались они.





Через несколько дней после спора врачи обнаружили у девушки кисту и запретили экстренно худеть, поэтому за 7 дней она сбросила всего лишь 3,5 килограмм, вместо 5 обещанных.Пышнотелая красавица думала, что болезнь станет веской причиной, чтобы спор с Владом Кадони аннулировался, однако ошибалась. Вчера в эфире показали, как ведущий демонстративно попросил Сашу взвеситься, а после заставил Иосифа собирать свои вещи для переселения в мужскую спальню.В итоге, Черно очень обиделась на своего наставника, о чем и сообщила в этот же день на Лобном месте. А вот зрители реалити-шоу похвалили Влада за то, что он был непреклонен, ведь, по их мнению, именно так и нужно заставлять супругу Оганесяна держать свое слово, а главное – худеть.