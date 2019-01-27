Семен Слепаков посмеялся над молодыми квнщиками





В своем профиле Семен Слепаков разместил фото, на котором позирует в компании двух маленьких обезьян. Одетых в теплые наряды приматов юморист удерживает на руках. В подписи к публикации артист заявил, что это молодые представители одной из команд КВН, название которой он придумал. “Квнщикам” не посчастливилось выйти в Высшую лигу в этом году, однако им удалось взять “повышенный рейтинг”. В следующем году, выразил уверенность Слепаков, “молодые квнщики” точно всех “порвут”.Некоторые фолловеры юмориста посчитали, что таким образом кумир решил посмеяться над молодыми командами в КВН, не указывая конкретных коллег. Другие подписчики решили подшутить уже над Семеном Слепаковым, оставляя свои комментарии относительно его взаимодействия с обезьянами. Публикация успела собрать почти 70 тысяч “лайков” с момента размещения.