АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
YouTube планирует удалить из рекомендуемого контента видеоролики конспирологов
EUR 74.63 USD 65.92
Курс валют на 26.01.2019

Семен Слепаков посмеялся над молодыми квнщиками

Отечественный юморист Семен Слепаков открыто посмеялся над молодыми квнщиками. Соответствующий пост шоумен разместил на личной странице в сети Instagram.
Семен Слепаков посмеялся над молодыми квнщиками

В своем профиле Семен Слепаков разместил фото, на котором позирует в компании двух маленьких обезьян. Одетых в теплые наряды приматов юморист удерживает на руках. В подписи к публикации артист заявил, что это молодые представители одной из команд КВН, название которой он придумал. “Квнщикам” не посчастливилось выйти в Высшую лигу в этом году, однако им удалось взять “повышенный рейтинг”. В следующем году, выразил уверенность Слепаков, “молодые квнщики” точно всех “порвут”.
Семен Слепаков посмеялся над молодыми квнщиками

Некоторые фолловеры юмориста посчитали, что таким образом кумир решил посмеяться над молодыми командами в КВН, не указывая конкретных коллег. Другие подписчики решили подшутить уже над Семеном Слепаковым, оставляя свои комментарии относительно его взаимодействия с обезьянами. Публикация успела собрать почти 70 тысяч “лайков” с момента размещения.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 18:07

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Александра Никифорова высказалась о
Семен Слепаков посмеялся над молодыми
Диетологи рассказали о продуктах и
Эксперты предупредили об опасности
Актриса Ирина Пегова поздравила свою
В Аргентине показали суперкар Donatini
Алена Кравец рассказала о запрете мужа
Ефим Шифрин рассказал об отношениях с
Влад Кадони заставил Иосифа Оганесяна
Сметанное яблоко возглавило список
Ученые доказали существование не
В РФ подорожали 4 кроссовера Nissan
Медики рассказали о пользе бойзеновой
Кейт Бекинсейл сообщила фанатам о
Samsung собирается поставлять девайсы в
Ксения Шойгу открыла в Германии забег
Некоторые вещи в гардеробе человека
Участница «Дома-2» Милена Безбородова
Блогер Анатолий Шарий раскритиковал
Разработчики представили Georifters —
Ученые назвали части тела, которые
Регина Тодоренко и Влад Топалов
Юлия Ефременкова рассказала, какие
Игорь Николаев показал совместное
Фильм «Лед» стал обладателем двух
Специалисты рассказали, зачем водители
Лера Кудрявцева устроила фотосессию с
Принц Филипп извинился перед
Ольга Сударкина продолжает воевать с
Экс-звезда «Дома-2» Алена Ашмарина
Просмотреть все новости