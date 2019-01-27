Эксперты предупредили об опасности публикации фото посадочных талонов





Техники подчеркнули, что привычка большинства путешественников публиковать фото авиабилетов может обернуться для них проблемами. Дело в том, что уникальный код на документе содержит всю информацию о своем владельце, а также о направлении полета и компании перевозчике. Этими данными могут воспользоваться мошенники.Ноам Ротем, являющийся специалистом по технической безопасности, рассказал о том, что интернет-злоумышленники, получая доступ к личной информации, способны изменить полетные данные. Например, совершить кражу премиальных миль или провести аннуляцию билета. Эксперт посоветовал никогда не публиковать во Всемирной паутине фотоснимки своих посадочных талонов.