Эксперты предупредили об опасности публикации фото посадочных талонов
Эксперты по техническим вопросам предупредили пользователей социальных сетей об опасности публиковать фотоснимки своих посадочных талонов. Данную информацию опубликовало издание Evening Standard.
Техники подчеркнули, что привычка большинства путешественников публиковать фото авиабилетов может обернуться для них проблемами. Дело в том, что уникальный код на документе содержит всю информацию о своем владельце, а также о направлении полета и компании перевозчике. Этими данными могут воспользоваться мошенники.
Ноам Ротем, являющийся специалистом по технической безопасности, рассказал о том, что интернет-злоумышленники, получая доступ к личной информации, способны изменить полетные данные. Например, совершить кражу премиальных миль или провести аннуляцию билета. Эксперт посоветовал никогда не публиковать во Всемирной паутине фотоснимки своих посадочных талонов.
Техники подчеркнули, что привычка большинства путешественников публиковать фото авиабилетов может обернуться для них проблемами. Дело в том, что уникальный код на документе содержит всю информацию о своем владельце, а также о направлении полета и компании перевозчике. Этими данными могут воспользоваться мошенники.
Ноам Ротем, являющийся специалистом по технической безопасности, рассказал о том, что интернет-злоумышленники, получая доступ к личной информации, способны изменить полетные данные. Например, совершить кражу премиальных миль или провести аннуляцию билета. Эксперт посоветовал никогда не публиковать во Всемирной паутине фотоснимки своих посадочных талонов.
Общество
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 18:00