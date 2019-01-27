Участница «Дома-2» Милена Безбородова отправилась в Эстонию за мамой





По мнению некоторых зрителей, совсем скоро возлюбленные могут занять место самой рейтинговой и обсуждаемой пары, сдвинув Александру Черно и Иосифа Оганесяна, которые были бессменными лидерами очень много месяцев.И судя по последним новостям, в ближайшем будущем поклонников реалити-шоу ждет целый цикл «горячих» эфиров с участием Милены и Леши, поскольку несколько дней назад девушка отправилась в Эстонию, чтобы уговорить свою маму приехать на съемочную площадку.Напомним, что Безбородова появилась на Поляне с душещипательной историей о том, что в раннем возрасте ее бросили родители, поэтому она вместе со своими младшими братьями и сестрами выросла в детском доме. Про грустную судьбу участницы было снято даже несколько ток-шоу в городских квартирах, а Ольга Орлова взялась лично защищать ее от критики своих коллег и коллектива, оправдывая ее поведение отсутствием родительского воспитания.Однако позже выяснилось, что на самом деле девушка поддерживала связь со своей мамой и периодически даже виделась с ней, когда жила в Эстонии. И сейчас она отправилась домой, чтобы уговорить родительницу приехать на «Дом-2», чтобы помочь ей наладить отношения с возлюбленным.