Алена Кравец рассказала о запрете мужа видеться с дочерью

Своими переживаниями знаменитость поделилась с фолловерами в Сети. Она написала, что мужчина, лишающий мать общения со своим ребенком, проявляет высшую степень жестокости. Бывшая жена известного олигарха пожаловалась, что скучает за своей наследницей. Данным постом она выразила надежду, что фанаты выскажут ей поддержку в такой ужасной ситуации.Поклонники откликнулись на запись кумира и посочувствовали ее нелегкому положению, а также пожелали побыстрее встретиться с дочерью. Большая часть подписчиков высказали осуждения в адрес бывшего супруга Алены Кравец.